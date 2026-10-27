在特尔诺皮尔州，一起涉及长途公交车的交通事故造成1人死亡，14人受伤

在特尔诺皮尔州，一辆轿车与一辆长途公交车相撞，造成1人死亡，另有14人受伤。截至10月27日（星期二），伤者中包括公交车司机和13名乘客，其中有一名未成年女孩。

据悉，这起交通事故发生于10月26日（周一）上午8时30分左右，地点位于斯卡拉特社区帕纳西夫卡村与维利科比尔基夫社区马利·霍达奇基夫村之间的公路上。

据初步调查，一名23岁的古西亚廷社区居民驾驶起亚Sportage越野车驶入对向车道，与一辆往返于“特尔诺皮尔—卡拉加罗夫卡”之间的长途公交车发生碰撞。

事故发生后，起亚Sportage女司机因伤势过重当场死亡。

针对此案，警方调查人员已依据《乌克兰刑法典》第286条第2款 （驾驶机动车人员违反道路交通安全规则，且导致受害人死亡）将该案信息录入《乌克兰刑法典》的“统一审前调查登记册”。

警方正在通过庭前调查查明事故的具体情况。

来源：特尔诺皮尔州警方

此外，哈尔科夫州发生的一起交通事故造成两人死亡，一名儿童受伤。

10月13日，在哈尔科夫州诺瓦沃多拉加村，一名33岁的女性司机因交通事故身亡。

警方正在调查基辅市斯维亚托申斯基区一起载有乘客的公交车翻车事故。

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