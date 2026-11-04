在特尔诺皮尔州，搜寻前普日尼基村遇难居民遗骸的工作已恢复

在特尔诺皮尔州，针对原普日尼基村的遗骸搜寻工作已进入新阶段，该村居民于1945年2月在一场武装袭击中遇难。搜寻工作将于2026年11月4日至10日进行。

搜寻工作将在原普日尼基村的区域内进行，该村现位于特尔诺皮尔州乔尔特基夫区科罗佩茨基镇萨多韦村的辖区内。此次工作的目的是寻找1945年2月不幸遇难的村民遗骸。

此次调查将由“沃伦古迹”专业机构有限责任公司负责实施，并有波兰专家参与。 什切青波美拉尼亚医科大学的员工、“自由与民主”基金会以及波兰共和国国家记忆研究所的代表也将参与此次工作。

此次搜寻工作是落实乌克兰-波兰体面安葬事务工作组活动成果所达成的协议的一部分。

乌克兰国家记忆研究所还邀请了伊万诺-弗兰科夫斯克市“记忆”市政企业的专家参与。他们将在调查期间提供专业监督并为参与者提供咨询。

2025年4月至5月，在该前村庄的区域内已进行过挖掘调查。当时发现了42具遗骸。

2025年9月，这些遗骸在普日尼基村旧墓地内举行了隆重的重新安葬仪式。乌克兰和波兰共和国的代表团参加了该仪式。

与此同时，2026年开展的其余搜寻工作未能发现埋葬地点。

普日尼基是特尔诺皮尔州的一个旧村庄，在两次世界大战期间，该地曾集中居住着波兰族居民。

1945年2月，该村遭到了武装袭击。据档案资料显示，部分居民遇难，村庄被焚毁。

1945年6月，普日尼基的居民被迁往波兰，具体安置在内米斯洛维采和拉托维采等聚居点。

1949年，苏联当局撤销了该村。此后，该地区一直无人居住，逐渐被森林覆盖。

乌克兰国家记忆研究所通报了这一消息。

需要指出的是，波兰文化与国家遗产部长玛尔塔·切恩科夫斯卡于6月27日宣布，在特尔诺皮尔州原普日尼基村一带，针对被乌克兰起义军（UPA）杀害的波兰人集体墓葬的第二阶段搜寻工作已经结束。 据她称，在搜寻过程中未能发现第二处墓穴。

此前，在特尔诺皮尔州的普日尼基，针对1945年2月遇害的波兰人可能的埋葬地点，新一轮搜寻工作已正式启动。 参与此次工作的有“自由与民主”基金会的代表、什切青波莫瑞医科大学的专家以及乌克兰研究人员。

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