特尔诺皮尔州在普日尼基完成了新一轮搜寻工作：未发现集体墓葬

乌克兰和波兰专家在特尔诺皮尔州原普日尼基村的区域内完成了新一轮的搜寻工作。 此次未发现第二次世界大战期间遇难者的集体埋葬地。与此同时，研究人员发现了墓地小教堂的地基以及其他建筑的遗迹。

在对前普日尼基村居民遗骸的最新一阶段调查中，专家们未发现集体墓葬。但他们成功发现了若干考古遗址。

“我们初步认为，发现的是用于在安葬前为逝者举行悼念仪式的礼拜堂地基，以及一处农用建筑。 此外还发现了一处石砌结构，这可能是一段道路的一部分，”沃伦古迹研究所方面表示。

下一阶段的研究可能采用LiDAR（光检测与测距）技术——这是一种现代激光扫描方法，能够对地形进行详细勘测。

激光雷达测绘将有助于专家确定可能的大规模埋葬地点。目前，相关工作的必要许可正在办理中。

乌克兰方面的搜寻考察队由“沃伦古迹”专业机构的专家组成。波兰方面则由什切青波莫瑞医科大学的专家以及“自由与民主”基金会的代表组成。

11月4日，乌克兰国家记忆研究所宣布，已开始对特尔诺皮尔州前普日尼基村居民遗骸进行搜寻调查。

普日尼基是一座曾经的村庄，在两次世界大战期间，该村曾集中居住着波兰族居民。

1945年2月，该村遭到了武装袭击。据档案资料显示，部分村民遇难，村庄本身也被焚毁。

此次搜寻工作旨在确定遇难者的埋葬地点，并查明这场悲剧的具体情况。

这一消息由专业机构“沃伦古迹”发布。

此前，在特尔诺皮尔州的普日尼基，针对1945年2月遇害波兰人的潜在埋葬地点，已启动了新一轮搜寻工作。 参与此次工作的包括“自由与民主”基金会的代表、什切青波莫瑞医科大学的专家以及乌克兰研究人员。

在特尔诺皮尔州，针对前普日尼基村的区域已启动新一阶段的搜寻研究，该村居民于1945年2月在一次武装袭击中遇难。相关工作将持续至2026年11月4日至10日。

关注我们在