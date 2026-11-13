在沃伦地区，一名男子因贩卖特别大量毒品被判处监禁

在卢茨克，一名22岁的当地居民因非法购买和持有数量特别大的毒品并意图贩卖，被判处9年有期徒刑并没收财产。

卢茨克地区检察院的检察官在该案中代表公诉方出庭。法院认定该男子犯有《乌克兰刑法典》第307条第3款规定的罪行。

调查证实，2026年5月，该男子通过Telegram频道购买了近100克名为“克拉托姆”的毒品。

他在邮政自提柜收到装有该毒品的包裹后不久，即被执法人员拘留。

庭审期间，被告不承认自己的罪行。然而，据检察院称，收集到的证据证实了他参与犯罪的事实。

经审理，法院判处该男子有期徒刑9年，并没收其财产。

本案的庭前调查及行动支援由沃伦州警察总局下属卢茨克区警察局的工作人员负责。

沃伦州检察院通报了这一消息。

此前，苏姆州检察院已向法院提交了针对两名男子的起诉书，两人涉嫌组织非法贩运麻醉药品和精神药物。 在实施第一起犯罪时，其中一名涉案人员年仅17岁，其同伙则为27岁。

此前，基辅一家法院裁定一名34岁的当地女性犯有以贩卖为目的非法持有特别大量精神药物罪。该女子持有PVP、安非他命和4-MMS（4-甲基甲卡西酮）。

此外，一名26岁的赫梅利尼茨基居民因参与有组织贩毒团伙，被判处9年有期徒刑并没收财产。 该判决是基于与检察官达成的认罪协议作出的。

关注我们在