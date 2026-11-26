位于沃伦州的“科韦尔·波尔托”工业园区已启动第二期铁路线路的建设。这些线路将把园区的生产厂房与“乌克兰铁路”的基础设施连接起来。

工程由“压缩机技术”公司负责实施——该公司正是该工业园区的发起方。第二期工程的投资总额为2.325亿格里夫纳，计划于2027年完工。

据他介绍，该项目第二期计划铺设18条铁路轨道，总长度为7.5公里。这将使工业园区能够接收长度超过20节车厢的列车编组。

该项目计划建设宽轨和窄轨（欧洲标准1435毫米及乌克兰标准1520毫米）轨道网络，以组织将车厢运送至装货区和海关终端。 这将加快工业用货物的处理速度，既包括出口货物，也包括乌克兰国内生产运营所需的货物。

基西列夫斯基表示，该项目一期工程已于2026年9月竣工，10月至11月期间完成了项目技术档案、竣工验收报告及投入运营合格证书的办理。 目前，“乌克兰铁路”股份公司正在办理运营文件手续。

此外，为将铁路轨道系统的运力扩展至可容纳50节车厢的列车编组，第三期工程的预设计工作正在进行中。

在建设第一期铁路轨道时，“科韦尔港”工业园利用了国家促进工业园基础设施发展的激励计划。 2024年，国家预算拨款6980万格里夫纳，资金来源为50:50的共同出资。 国家资助的条件是：在三年内，工业园区内至少有5,000平方米的工业用房投入运营，并吸引至少两家制造企业入驻。

乌克兰最高拉达经济发展委员会副主席德米特罗·基西列夫斯基通报了这一消息。

乌克兰已开始受理2026年工业园区国家激励计划的申请。

值得一提的是，“布科维纳1号”工业园区是2026年首个被正式列入登记册的工业园区。

此外，哈尔科夫还将建成乌克兰首个地下工业园区。

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