这批卫星通信设备是通过“雅戈丁”口岸运入的。沃伦州海关人员在检查人道主义物资时发现了这批未申报的货物。

“雅戈丁”海关哨所的工作人员查获了一批未申报的Starlink卫星通信终端。 这些设备的估算价值为80万格里夫纳。该批设备被混入从挪威运来的人道主义援助货物中。沃伦州海关于11月23日（周一）通报了这一情况。

据海关人员透露，一家乌克兰慈善基金会办理了来自挪威发件人的这批人道主义援助物资的通关手续。该批货物由半挂车装载，经“雅戈丁”国际公路口岸入境。

在检查过程中，海关人员在援助物资中发现了50台Starlink Standard Mini Kit型号的终端设备，而这些设备并未在将货物认定为人道主义援助的申报单中列明。所有设备均被暂时扣押至海关仓库。

海关依据《乌克兰海关法典》第472条（未申报商业货物），对该司机开具了违反海关规定的处罚笔录。 据沃伦海关通报，该司机可能面临未申报货物价值50%至100%的罚款，并可能被没收货物。

切尔诺夫策海关将对一名“灰色进口”方案的组织者提起诉讼。

切尔诺夫策海关某海关哨所的前副所长，因组织绕过海关监管、将手机及其他电子设备非法走私进入乌克兰，将接受审判。

此前，利沃夫海关一名检查员因在珠宝免税进口中收受“回扣”而被查获。他为此收取了15,000美元的贿赂。

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