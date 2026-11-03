沃林地区招标建设一座造价1.17亿格里夫纳的体育综合体，可能存在虚高报价

沃伦州托尔钦斯卡镇议会委托继续建设一座造价为1.1688亿格里夫纳的体育综合体。 工程已委托给“沃伦生态建设”有限责任公司，但对预算的分析显示，部分建筑材料的成本可能较市场价格存在显著虚高。

该体育综合体已建设九年，但目前完工率仅为31%。与此同时，计划投入近1.17亿格里夫纳用于该项目的竣工。

合同于2026年10月28日签订。工程资金将由地方预算拨付，计划于2027年底前完工。

该体育综合体的建设早在2017年就已启动。当时，“卢茨克市政建设”有限责任公司获得了价值2558万格里夫纳的合同。 2021年，在调整设计与预算文件后，该公司又中标了一项价值2482万格里夫纳的合同。

此前，已向原承包商支付了1346万格里夫纳。随着俄罗斯全面入侵的开始，资金拨付被暂停。目前该项目的完工率仅为31%。

根据项目规划，该综合体将配备体育馆、健身房、医疗室以及退伍军人康复室。此外，托尔钦中学的学生也将使用该设施。但该建筑本身并未规划专用避难所。 最近的避难所距离该建筑有50米之遥。

据调查人员估算，仅上述列举的项目，预估多付金额就可能超过200万格里夫纳。此外，由于文件中描述不够详细，部分其他材料的采购价格无法与市场价格进行比对。

针对采购条件也出现了一些疑问。 参与者必须确认其“关键企业”的地位，并证明具备执行金额不低于预期合同价值同类合同的经验，且2025年的年收入至少达到采购金额的90%。

此外，采购方还要求企业拥有一定数量的建筑专业人员以及一系列ISO认证。最终，“沃林埃科布德”公司在无人竞争的情况下获得了该合同。

据《我们的钱》报道，该公司由卢茨克市的米哈伊尔·希佩利克和安德烈·格林丘克所有。 自2017年以来，该公司获得的合同总额达12.2亿格里夫纳。托尔钦镇镇议会主席为尤里·克列夫斯基，采购事务授权代表为瓦迪姆·梅尔尼克。

据《我们的钱》的调查报道称。

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