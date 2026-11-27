在扎卡尔帕蒂地区，一名企业女负责人因在所谓销售燃油和建筑材料的过程中侵吞超过510万格里夫纳，被判处九年有期徒刑。 穆卡切沃地区检察院证实，该女子从商业伙伴处收取了货款，但并未计划交付相关货物。

被告是一名44岁的当地居民，某家专门从事燃料批发贸易公司的创始人兼总经理。 据法庭查明，她曾与其他企业签订合同，约定供应重油、柴油及建筑材料。 合作伙伴们汇款时本以为能收到订购的产品，但货物却始终未到。相反，这些款项最终流入了与被告有关联的人员的账户中。

调查显示，为逃避法律责任，该企业创始人物色了一名女性，并说服其担任公司总经理。 她本人则继续担任会计，实际上仍掌控着公司运营，并说服新任董事签署所需文件。该董事工作数月后辞职。

她向母亲和一位熟人转账了超过200万格里夫纳，并将这些转账伪装成服务费或“不可退还”的援助。此外，已证实被告在税务发票中填写了关于所谓燃料供应的虚假信息。

合同、银行对账单、付款凭证、税务文件及往来信函均成为证据。法庭还听取了受害人、证人和专家的证词。所有这些材料有助于还原资金流向，并证实所支付的商品实际上并未交付。

2026年11月20日，穆卡切沃市和区法院认定其犯有利用职务之便侵占他人财产、洗钱、 以及未经授权更改自动化系统信息等罪名成立（乌克兰刑法第191条第4、5款，第209条第1、2款，第362条第1款）。

基于上述罪行，法院判处其有期徒刑9年，并剥夺担任公职的权利3年，同时没收其财产。

此外，法院还支持了受害企业的诉讼请求，赔偿总额为310万格里夫纳。

目前正等待该判决生效。