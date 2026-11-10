喀尔巴阡地区开通了一条通往“爱情城堡”的浪漫旅游路线

喀尔巴阡州新开辟了一条通往被称为“爱情城堡”的景点旅游路线。据传说，伊洛娜·兹里尼正是在此地与她的第二任丈夫伊姆雷·特凯利秘密会面。

在喀尔巴阡州奇纳迪约沃村，一条以当地一座著名城堡为主题的全新“浪漫”旅游路线正式开通。

据喀尔巴阡州州政府旅游与度假管理局在Facebook上的公告称， 此次游览以圣米克洛什城堡为中心，旨在纪念1685年至1703年间匈牙利解放运动的传奇领袖伊洛娜·兹里尼，她曾在喀尔巴阡地区生活多年。

“我们学会了以旅行者的眼光审视故土，在寻常之中发掘独特之处，在熟悉的地方发现新的意义。 最重要的是——我们意识到，哪怕只是一个故事，只要倾注真情实感地讲述，就足以唤起人们亲临现场、亲眼见证并亲身体验的渴望，”奇纳迪耶夫斯克镇议会方面表示。

地区行政管理局提醒道，建于15世纪的圣米克洛什城堡被称为“爱情城堡”。 正是在这里，特兰西瓦尼亚亲王费伦茨一世·拉科齐的遗孀伊洛娜·兹里尼曾与比她小14岁的伊姆雷·特凯利伯爵秘密会面。 后来，两人结为夫妇，共同生活了20多年，直至伊洛娜去世。

伊洛娜·兹里尼凭借其坚韧的意志、非凡的勇气和不屈不挠的精神载入史册。她曾率领两千人的守军，坚守穆卡切沃城堡长达三年之久。

今后，奇纳迪耶夫斯基社区承诺将进一步开发这条旅游路线。

来源：扎卡尔帕蒂亚州政府旅游与度假管理局

在喀尔巴阡山脉，救援人员找到了因恶劣天气而迷路的游客。

在喀尔巴阡山的高海拔地区，尽管正值秋季，却已呈现出冬季的天气状况。

10月13日，喀尔巴阡山脉的皮普·伊万·乔尔诺吉尔斯基峰顶记录到了冬季天气状况，包括积雪和零下气温。 高海拔地区的天气急剧恶化，天空阴云密布，能见度大幅下降。

关注我们在