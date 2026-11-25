在喀尔巴阡地区，执法部门又逮捕了一名涉嫌非法将男子偷渡过乌克兰-斯洛伐克边境的涉案人员。该犯罪团伙于2026年夏季被查获，新被捕人员已收到涉嫌犯罪的通知。

据执法部门通报，在依据《乌克兰刑法典》第332条第3款提起的刑事诉讼框架内，乔普边防支队行动人员联合乌克兰安全局（SBU）及国家警察局人员，对该犯罪团伙成员之一的住所进行了紧急搜查。

据调查显示，该男子涉嫌参与通过乌克兰与斯洛伐克国家边境非法偷运人员的活动。

搜查过程中，执法人员查获了两部手机及一些草稿笔记，这些物品可能对调查至关重要。涉案人员已根据《乌克兰刑事诉讼法典》第615条被拘留。

他被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第332条第3款，非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境。

回顾此前，2026年7月，边防人员在“诺沃塞利察”边防局管辖区域内，查获并捣毁了一条将适龄服役男性非法越境的走私通道。

当时，在佩雷奇诺郊外，警方逮捕了该团伙的一名组织者。他本应以1.2万美元的价格将一名乌克兰公民偷渡出境。执法人员对约定金额的交付过程进行了记录。

在随后的调查行动中，警方查获了1.2万美元、两部手机和一辆轿车。

针对该非法走私通道参与者的调查仍在进行中。

乌克兰国家边防局西部地区管理局——西部边境分局通报了这一消息。

此前，在布科维纳地区，边防人员破获了一个团伙，该团伙组织将一名男子从乌克兰非法偷渡至罗马尼亚，且未经任何边境检查站。组织者将服务费用定为8,000美元，客户在被运往切尔诺夫策途中支付了其中一半。 两名参与该犯罪活动的嫌疑人已被拘留，目前正在追查主谋的下落。

在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他涉嫌组织将应征入伍的男性非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

此前，科罗斯特内地区检察院的检察官已向一名33岁的日托米尔州奥夫鲁茨克社区居民发出嫌疑通知，指控其涉嫌协助非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境。

在罗夫诺州，一名中学生以3000美元为报酬，将逃避兵役者偷渡至白俄罗斯边境。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在各地区揭露了8起逃避动员的骗局。

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