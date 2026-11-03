在喀尔巴阡地区，一名开发商曾向法官行贿，试图撤销对某住宅小区建设禁令

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）与国家调查局（DBR）联合查获一名开发商及其同伙向乌日霍罗德市及区法院的一名法官提供不正当利益。 据调查显示，涉案人员行贿1万美元，意图促使当局撤销对某住宅综合体建设禁令。

根据调查材料，该建筑公司在扎卡尔帕蒂亚州的一处地块上兴建了一座多层住宅综合体。然而，在周边居民提起诉讼后，法院下令禁止继续施工。

为了争取撤销这一裁决，该建筑公司负责人与土地所有者的丈夫决定向法官提供不正当利益。

为了转交这笔钱，他们选择了一名中间人——喀尔巴阡山脉上诉法院的一名法官，其中一名涉案人员与该法官素有交情。

据执法部门称，在乌日戈罗德的会面中，嫌疑人起初提出，随后向该法官交付了1万美元。

这笔钱本意是给当地法院的一名法官，该法官本应作出撤销禁止继续施工的决定的裁决。

该案中，两名嫌疑人——开发商及其同伙——已被查获。调查工作由国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）与国家调查局（DBR）联合进行。

乌克兰国家反腐败局（NABU）新闻处通报了这一消息。

此前，总检察长办公室总监察局的检察官已就波尔塔瓦州格雷宾基夫斯基区法院一名法官涉嫌在战时状态下实施大规模诈骗（乌克兰刑法第190条第4款）一事向其送达了犯罪嫌疑通知书。

切尔卡瑟州一名前法官因在防护设施建设中索要回扣被捕。

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）缉捕了第聂伯市巴布什金斯基区法院前法官安德烈·列昂诺夫，他因受贿罪被判处11年监禁，却潜逃躲避服刑长达三年多。

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