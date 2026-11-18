截至11月18日18:00，在与邻国接壤的大多数边境口岸，出境乌克兰方向均未出现排队现象。

车辆拥堵最严重的情况出现在与波兰接壤的边境。

其中，“谢吉尼”边境口岸有60辆私家车正在排队等候。 “克拉科夫卡”口岸记录到25辆私家车和两辆大巴，“乌斯蒂卢日”和“乌格里诺夫”口岸各有20辆车。

在其他波兰边境口岸，情况较为平稳：“雅戈丁”、“拉维-鲁斯卡”、“格鲁舍夫”、“斯米尔尼察”和“尼日扬科维奇”均无排队现象。 与此同时，“雅戈丁”口岸暂时暂停放行私家车和行人。

在与斯洛伐克接壤的边境，“马利·别雷兹尼”口岸有3辆汽车在排队等候。乌日戈罗德口岸没有排队，而“马利·塞尔门采”口岸的开放时间为09:00至21:00。

在匈牙利方向，“蒂萨”口岸有一辆汽车正在等待出境。 其余口岸均未发现排队现象。“德兹温科韦”、“科西诺”和“维利卡·帕拉德”口岸的工作时间有所限制——根据具体口岸的不同，开放至19:00或20:00。

在与罗马尼亚接壤的边境，“克拉斯诺伊尔斯克”口岸有15辆汽车正在排队等候。其他口岸均无排队现象。摩尔多瓦方向的局势也较为平稳——未出现排队情况。

边防人员建议在规划行程时，需考虑边境检查部门电子系统可能出现的运行不稳定情况。

来源：乌克兰国家边防局西部地区管理局。

摩尔多瓦已同意在其境内与乌克兰接壤的两个公路边境口岸组织联合边境管控。具体涉及“克里瓦—马马利加”和“米尔内—塔巴基”两个口岸。 新规旨在加快过境速度，并在俄罗斯炮击期间降低乘客和边防人员面临的风险。

摩尔多瓦正在考虑将乌克兰的边境检查站迁至其境内，以降低因乌克兰战争及俄罗斯在摩尔多瓦边境附近发动袭击所带来的风险。

在喀尔巴阡州，将对与匈牙利接壤的“乔普 （蒂萨）—扎霍尼”和“卢扎恩卡—贝雷格舒兰”边境检查站，以及与斯洛伐克接壤的“乌日戈罗德—维什涅·涅梅茨克”边境检查站将进行翻新。

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