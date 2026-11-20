乌克兰西部八个州已实施严格的限电计划。在某些地区，截至11月20日24:00，用户每天仅有3至4小时的供电。此次限电与俄罗斯对能源基础设施的袭击有关。

利沃夫州、沃伦州、里夫内州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、特尔诺皮尔州、扎卡尔帕蒂亚州、切尔诺夫策州和赫梅利尼茨基州将实施长时间限电。

“乌克兰能源公司”表示，在安全形势允许的情况下，电力工作人员已在受损设施处展开抢修工作。

“电力人员已在所有安全条件允许的受损设施处展开抢修工作。然而，由于面临再次遭受袭击的威胁，部分设施目前尚无法进行修复，”该公司指出。

根据各州电力供应商公布的供电计划，部分地区的供电时间在当天结束前仅为数小时。

特别是，在特尔诺皮尔，部分轮流限电组别的用户仅能在午后获得三小时供电。

在赫梅利尼茨基州，计划每天供电两次，每次两小时。

该地区电力公司解释称，由于俄罗斯对能源设施的反复袭击，修复工作变得更加困难，这些设施此前在遭受炮击后已进行过维修。

“敌军反复袭击那些此前已修复的能源设施，这也使修复工作更加困难。这意味着部分复杂的修复工作不得不从头开始，”电力部门人员补充道。

自去年秋季以来，乌克兰西部地区尚未遭遇过如此大规模的停电。

据“乌克兰能源公司”和各地区电力公司报道。

在敖德萨及敖德萨地区，因空袭警报而发生了停电。一旦安全形势允许，电力人员将检查受损设备并开始修复工作。

11月20日（星期五），利沃夫州、扎卡尔帕蒂亚州和伊万诺-弗兰科夫斯克州实施了紧急停电。原因是俄罗斯袭击能源基础设施后，电力系统面临严峻局面。

11月20日，由于俄罗斯的炮击，利沃夫有两辆汽车和一处学生宿舍的窗户受损，利西尼奇村的一栋私人住宅也遭到破坏。市长安德烈·萨多维表示，在市内某条街道上还发现了一枚火箭弹的残骸。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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