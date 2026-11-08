扎波罗热核电站自年初以来已发生第16次大面积停电，目前已切换至备用发电机运行

11月8日凌晨，扎波罗热核电站失去了外部电力供应。目前，其自身用电需求由备用柴油发电机组满足。这是自2026年初以来，扎波罗热核电站第16次完全失去外部电力供应。

11月8日02:36，该电站失去了来自最后一条仍在运行的330千伏“费罗斯普拉夫纳-1”输电线路的供电，该线路原本负责将其与乌克兰电力系统连接。

尝试自动重启该输电线路未果。因此，目前扎波罗热核电站的所有自身用电需求完全依赖备用柴油发电机组。

“埃内尔戈阿托姆”公司强调，电站完全断电对核安全与辐射安全构成严重威胁。

电站在完全断电状态下运行，将直接导致生命保障系统和核燃料冷却系统失效的风险。

如果柴油发电机发生故障或达到使用寿命，可能会导致必要冷却功能丧失，进而引发辐射事故。

“埃涅尔戈阿托姆”公司强调，外部电力供应的系统性中断是俄罗斯占领扎波罗热核电站的直接后果。

“外部供电的持续中断是扎波罗热核电站遭占领的直接后果。只有当该电站完全回归乌克兰及合法运营商——乌克兰国家核电公司‘埃内尔戈阿托姆’的控制之下，才能恢复其核安全与辐射安全，”该公司强调道。

乌克兰国家核电公司埃内戈阿托姆新闻处报道了这一消息。

此前，有专家指出，俄罗斯可能试图破坏乌克兰的能源基础设施，不仅让民众断电，还会使他们无法获得其他生活必需的公用事业服务。该专家还披露了俄罗斯可能实施的切断乌克兰核电站供电的计划。

由于俄罗斯再次对能源基础设施发动大规模袭击，第聂伯罗彼得罗夫斯克州超过60万用户断电。医院和关键基础设施设施正转为由发电机提供的备用电源。

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