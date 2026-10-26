在日托米尔州，一名男子通过邮寄方式向妻子寄送了一枚手榴弹，随后执法部门对此展开了关于非法处理弹药的调查。 据调查显示，该男子非法携带、储存并转交了爆炸性物品。警方在其住所进行紧急搜查时，查获了约十枚来源各异的手榴弹。

在行动过程中，第2警察分局（拉多米什尔市） 在邮寄包裹中发现了一个类似手榴弹的物品，系涉案男子与生活用品一同寄给妻子的。 据专家鉴定，该物品为“RGO”型进攻型破片手榴弹。

在对该男子住所进行搜查时，执法人员又查获了10件爆炸危险物品， 具体包括：两枚进攻型和一枚防御型“RGO”破片手榴弹，以及两枚内装三硝基苯的该型手榴弹弹体（总重约200克）， 四枚“F-1”型防御性破片手榴弹，以及一枚内装300克爆炸混合物的“RGT”型手持热压手榴弹弹体。现场未发现任何能证明其合法持有的文件。

近日，第2警察分局（拉多米什尔市） 向该男子通报了其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第263条第1款（非法处理武器、弹药或爆炸物）的指控。 其行为可能面临3至7年有期徒刑。

该刑事案件的庭前调查仍在进行中。在此过程中，执法部门正在查明手榴弹的来源及其藏匿动机。

日托米尔州警方再次提醒市民： 自2024年11月25日起，《乌克兰关于确保平民参与乌克兰国防法》的修订案正式生效，该修订旨在完善枪支的获取、申报及管理程序。 在法律规定的条件下，自愿向当局上交武器、弹药、爆炸物或爆炸装置的人员，将免于承担刑事责任。

此外，目前已实施针对用于击退和遏制针对乌克兰的武装侵略的武器申报程序。

来源：日托米尔州警察局。

在切尔卡瑟州，一名男子在学校内藏有榴弹发射器、TNT炸药和弹药。

此前，在利沃夫，警方拘留了一名37岁的男子，该男子在家庭纠纷中使用橡胶子弹发射器向其38岁的对手开枪。

在克罗皮夫尼茨基，执法人员拘留了一名持械男子，该男子在与警察交涉时向其投掷手榴弹并用自动武器开火。

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