兹维亚赫尔社区的一名居民被通知，其涉嫌盗窃一个内装现金和珠宝的首饰柜，总价值超过640万格里夫纳。 该犯罪行为发生于2021年，地点位于戈罗德尼茨基社区一名居民的家中，但通过对物证的专家鉴定，最终成功锁定了涉嫌实施该犯罪的嫌疑人。

在兹维亚赫尔地区检察院检察官的程序指导下，一名33岁男子被指控涉嫌违反《乌克兰刑法》第185条第5款——入室盗窃并构成特别重大盗窃罪。

据调查显示，2021年，该嫌疑人非法闯入戈罗德尼茨基社区的一处私人住宅，盗走了一个金属保险箱。箱内存放着屋主价值超过640万格里夫纳的现金和珠宝首饰。

逃跑时，该男子将一个塑料袋遗留在他闯入住宅的窗户旁，袋中原本装有从保险柜中盗取的现金。

正是这个塑料袋成为了本刑事诉讼中的关键物证之一。

在调查过程中，执法部门进行了多次专家鉴定，特别是分子遗传学鉴定。

在遗留塑料袋的提手上发现了生物痕迹，据此成功确定了该人的遗传特征。这些检测结果结合其他收集到的证据，使警方得以确认该嫌疑人的身份及其与盗窃案的关联。

目前，已向法院提交申请，请求对嫌疑人采取羁押的预防措施。

根据《乌克兰刑法典》中指控的罪名，该男子将面临7至12年有期徒刑并没收财产的处罚。

此案的庭前调查由日托米尔州警察总局兹维亚赫尔区警察局调查人员负责。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被视为无罪。

此消息由日托米尔州检察院发布。

此前，利沃夫州库利科夫镇一名23岁的居民因非法侵占汽车及从电器商店行窃，被判处5年零2个月有期徒刑。

在赫梅利尼茨基，警方逮捕了一名57岁男子，该男子在冲突中用刀刺伤了一名熟人。受害者已被送医救治，而嫌疑人可能面临最高8年的有期徒刑。

此前，在基辅波迪尔斯基区，警方对一只藏身于居民楼内并袭击行人的攻击性犬只使用了枪支。

在特尔诺皮尔，一名17岁的当地居民驱使一只斗犬袭击一名女警，导致该女子面部遭受撕裂伤。针对此案，执法部门已启动刑事诉讼程序。 该未成年人可能面临最高五年有期徒刑。

在伊尔佩尼的一家超市附近，发现了一只被拴着的狗，旁边留有一张纸条和一些证件。纸条上写着，这只狗属于一名已阵亡的军人。

在基辅，一名34岁的男子因虐待狗和从汽车内盗窃，被判处六年有期徒刑。

关注我们在