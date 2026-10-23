日托米尔州正在实施紧急停电，请居民储备饮用水

由于乌克兰电力系统形势严峻，日托米尔州已实施紧急限电。当地政府呼吁居民储备至少三天的饮用水和工业用水。

该地区的“坚韧点”已于10月23日11:00开始运作，并将持续运行至22:00。

“据‘日托米尔能源’股份公司通报，由于敌方对能源基础设施的袭击导致乌克兰联合电网形势严峻，日托米尔州已实施紧急停电措施。 原定的停电计划已暂停执行。全国整体形势十分严峻。目前仍有电力供应的用户应立即节约用电。同样重要的是——务必储备三天的饮用水。这一点至关重要，”公告中写道。

市议会进一步说明，市内供水和排污系统仍在运行，部分供水设施已配备发电机。复杂路口的交通信号灯可通过蓄电池自主供电，持续时间长达九小时。 与此同时，市内的无轨电车和有轨电车已暂停运行。

市议会还指出，医院、门诊部及关键基础设施均配备了发电机，医疗机构在必要时将自动切换至备用电源。

特别是，幼儿园在紧急停电期间仍照常运营。在断电的幼儿园，会为孩子们提供预先准备好的点心；而在有电的幼儿园，则会为孩子们准备热午餐。 市议会补充道，幼儿园储备了充足的饮用水，目前暂无调整其工作时间表的计划。

与此同时，市政府呼吁企业减少用电量，检查备用电源，并限制户外广告的亮灯时间，尤其是在用电高峰时段。

据悉，这些“坚韧点”已于今天（10月23日）11:00开始运作，并将持续开放至22:00。

该消息援引了日托米尔市议会的声明。

基辅州在俄罗斯袭击后取消了紧急停电措施。

此前，根据“乌克兰能源公司”的指令，基辅市及基辅州曾实施紧急停电措施。

在沃伦州，由于俄罗斯的袭击，超过10万用户遭遇停电。

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