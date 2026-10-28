日托米尔州正在调查一家医院产科病房内一名婴儿的死亡事件

在日托米尔州，检察官在社交媒体上出现关于科罗斯特内医院一名新生儿死亡的报道后，已启动刑事诉讼程序。 相关帖子提及可能存在医疗疏忽，并推测该婴儿在分娩过程中疑似颈部骨折。

在对社交媒体进行监测时，发现了这篇关于医务人员工作可能存在违规行为的帖子。帖子称，一名30岁的乌克兰军人妻子可能因在科罗斯特内某医疗机构未获得妥善的医疗救助而受到伤害。 婴儿的死亡原因以及帖子中所述内容的真实性，将在调查过程中予以查明。