乌克兰经济安全局侦查总局的侦探在日托米尔州查获了一处大规模的地下烟草制品生产窝点，该窝点每天可生产多达30万包香烟。 乌克兰经济安全局局长亚历山大·齐温斯基通报了这一情况。

调查显示，该团伙在仓库内建起了一条全流程生产线，配备两条自动化生产线，每条产能约为每分钟2000支香烟。

该生产车间依靠工业发电机几乎全天候运转，工作人员就住在车间内。 据初步估算，该工厂的产能每月可生产多达900万包冒用知名国际品牌、未贴消费税税票的香烟，每月为组织者带来超过10亿格里夫纳的地下收入。

在搜查过程中，执法人员查获了两条生产线、12.3万包成品假烟、39箱发酵烟叶、包装材料、过滤嘴、 印有品牌标识的印刷品及相关文件。被没收的设备、原材料和产品的估算价值超过1.2亿格里夫纳。目前，相关人员正在进行庭前调查，以查明所有参与该犯罪团伙的人员。

消息来源：国家经济犯罪局局长亚历山大·齐温斯基。

在特尔诺皮尔州，警方查获了若干地下作坊，这些作坊以工业规模加工烟草，并向乌克兰各地的批发商供货。 在调查过程中，执法人员在六个州进行了59次搜查，查获了超过12吨的烟草。在特尔诺皮尔州检察院检察官的程序指导下，已有四人被通知涉嫌非法流通消费税商品。

此前，在切尔诺夫策州，执法部门揭露了一起准备将假冒烟草制品非法走私出境的案件。

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