乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院已完成针对军人向企业代表索取并收受不正当利益一案的庭前调查。 索要钱财的目的是为了让该军事单位无障碍地接收电子战（REB）设备。

据调查显示，2025年10月，某民间组织与一家私营公司签订了采购电子战设备的合同。设备总价值超过2240万格里夫纳。

乌克兰武装部队某部的一名军官因参与设备验收工作，起初向制造商代表索要合同金额的10%——即224万格里夫纳。他承诺，只要支付这笔钱，就能确保电子战设备顺利验收。

遭到拒绝后，该军官将其他军人卷入该骗局。他们开始在设备验收过程中制造障碍，并将非法利益金额提高到合同金额的20%——448万格里夫纳。

在实施该骗局的过程中，一名担任从犯的军人收到了第一笔非法利益——2万美元。

随后，该骗局的参与者开始索要第二笔款项，金额为8万美元。

乌克兰国家反腐败局（NABU）新闻处通报了这一情况。

此前，在“诚信征兵”专项行动中，国家调查局工作人员破获了一个有组织犯罪团伙，该团伙成员收受金钱后，非法篡改了“奥贝里格”登记册中应征人员的资料。 调查记录了20起此类案件。

布罗瓦尔斯基区征兵与社会支持中心前副主任因在该机构办公场所内枪击一名军人，以及随后篡改物证的行为，已被通知涉嫌犯罪。

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