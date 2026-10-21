国家反腐败局（NABU）请求批准对国家银行行长皮什诺的车辆进行搜查，此举与一起受贿案有关

乌克兰国家反腐败局已向最高反腐败法院提交申请，请求对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼使用的现代Staria轿车进行搜查。该车辆归乌克兰国家银行所有。

该申请涉及2025年4月30日依据《乌克兰刑法典》第368条第4款所规定的犯罪嫌疑而立案的刑事诉讼 ——即“公职人员或担任特别重要职务的人员收受特别巨额的不当利益”。

根据法院文件的文本显示，2026年10月6日，乌克兰国家反腐败局（NABU）高级侦探罗曼·克鲁普卡提交了搜查申请。该申请已获得专门反腐败检察院代表谢尔盖·萨维茨基的批准。 该侦探请求允许搜查一辆机动车，以查获和扣押可能对调查具有证据价值的物品和文件。

在国家反腐败局计划搜查的材料中，包括与“喀尔巴阡石油化工”有限责任公司活动相关的文件。 具体包括注册、行政、财务经济、银行、参考及分析材料，以及针对该企业官员、员工或相关人员的刑事诉讼程序文件。

侦探们特别关注了可能证明安德烈·皮什诺伊与安德烈·伊万丘克、弗拉基米尔·韦塞利及其他人员共同活动的文件证据；据调查方称，这些人员可能涉嫌刑事犯罪。 具体而言，调查涉及可能存在的共同商业、社会或慈善项目，以及共同取得、持有或使用财产、银行账户和银行保险箱的情况，特别是那些登记在受托人或代名人名下的账户和保险箱。

除文件外，国家反腐败局还请求允许扣押皮什尼使用的手机和SIM卡、计算机设备、平板电脑、U盘、光盘、摄像机、行车记录仪及其他电子设备。 此外，侦探们还计划搜查草稿、笔记本、日记、便条及其他手写或印刷材料，这些材料可能包含与本案相关的情况信息。

在申请书中，国家反腐败局坚持要求在闭门庭审中审理该事项，且随后不得在《统一国家司法判决登记册》中公布裁定书全文。 其理由是必须维护庭前调查的保密性，并防止可能妨碍调查工作的信息被泄露。

最高反腐败法院的调查法官叶夫根·克鲁克同意以不公开方式审理该申请。法院文件中指出，泄露预审调查信息可能会对调查结果产生负面影响。 侦探罗曼·克鲁普卡支持该动议，并请求法院予以批准。

与此同时，法官仅部分批准了该申请。文件强调，进入个人住所或其他财产（特别是机动车辆）必须遵守《乌克兰宪法》和《刑事诉讼法典》的规定。 刑事诉讼中的证据可以是依法获得的事实资料，其程序性来源包括证人证言、物证、文件及专家结论等。

需要强调的是，国家反腐败局（NABU）的申请及其部分获得法院批准，并不意味着安德烈·皮什诺伊或其他涉案人员的罪行已得到证实。 只有根据调查结果和庭审情况，才能就涉案人员是否涉嫌刑事犯罪作出最终结论。

来源：Telegram频道BACKROOM。

10月21日，乌克兰国家银行驳斥了关于安德烈·皮什尼已辞去该监管机构行长职务的传闻。

乌克兰的达里娅·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查的前两天辞去了职务，并已出境。UA.News援引其自有消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一桩与国有“Sens Bank”相关的案件中的某个案情环节。

国家反腐败局此前证实，10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查需要不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”公司及“森斯银行”的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为“班科瓦街派来的监事”。 他还援引了“森斯银行”前监事会主席的证词，据其称，正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

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