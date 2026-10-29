国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成对国家粮食公司粮食被侵占案的调查

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成对“乌克兰国家粮食与谷物公司”（DPZKU）粮食被侵占案的调查。

据调查显示，2021年，该集团管理层与一家外国公司签订了四份关于供应饲料玉米的对外经济合同。

与此同时，尽管合同条款规定在所有权转移前须全额支付货款，但货物的提单原件却落入了买方手中。这使得买方得以卸载船只并处置尚未付款的谷物。

为了掩盖这一事实并营造出对资产拥有控制权的假象，乌克兰国家粮食储备公司保留了带有伪造签名和印章的提单副本。

该骗局的主谋们通过在各银行之间不断转移资金，将其与合法收入混为一谈，并利用这些资金为受其控制的企业购买原材料和资产，从而将出售被盗谷物所得的资金洗白。

乌克兰国家反腐败局（NABU）通报了这一情况。

法院已对涉及7.76亿格里夫纳谷物贪污案的三名嫌疑人下达羁押令。

对在受放射性污染土地上种植谷物的日托米尔州农民提出了指控。

乌克兰国家反腐败局（NABU）揭露了一起价值2900万美元的粮食失踪案。