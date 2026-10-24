乌克兰最高议会中最富有的退休议员在两天内申报了超过63万格里夫纳的养老金

“生命与和平平台”党团的议员瓦西里·尼姆琴科在其财产申报中披露了数额可观的养老金收入。 在10月14日和15日这两天内，乌克兰养老基金基辅总局共向这位76岁的政界人士汇入了63万格里夫纳。

根据公开数据，10月14日瓦西里·尼姆琴科的账户收到了29.64万格里夫纳，10月15日又收到了33.36万格里夫纳。

在此之前，这位议员每月申报的养老金为19.21万格里夫纳。根据申报资料，2025年全年他共领取了230万格里夫纳的养老金。

瓦西里·尼姆琴科是乌克兰人民代表，也是乌克兰宪法法院的退休法官。其宪法法院法官的任期于2005年10月19日终止。

2026年5月，瓦西里·尼姆琴科向基辅地区行政法院提起诉讼。这位政界人士要求大幅提高其作为乌克兰宪法法院退休法官的每月终身津贴。

尼姆琴科坚持要求，该津贴的计算应以乌克兰宪法法院法官薪酬的90%为基准，而非目前的50%。

原告请求法院认定乌克兰养老基金基辅总局的行为违法，并责令该机构重新核算支付金额。相关诉求涉及自2020年3月11日起的应计金额。

目前，该案的审理仍在进行中。

瓦西里·尼姆琴科在现任乌克兰人民代表中，其养老金数额位居首位。

这一信息载于财产申报登记册中。

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