乌克兰最佳教师分享了她如何激励学生并教授英语

2026年乌克兰最佳女教师的称号由伊尔平第2中学的英语教师斯维特兰娜·梅尔库洛娃获得。 她的学生在英语科目上能取得200分的全国多学科测试（НМТ）成绩，并屡获奥林匹克竞赛奖项。这位教师分享了她如何组织教学，以及哪些方法能帮助学生取得优异成绩。

斯维特兰娜·梅尔库洛娃坚信，自己很幸运能与最优秀的学生们共事。与此同时，这位教师对激励孩子们学习并取得成功的原因有着自己的见解。

“但我总是与心理学家争论，因为我认为‘动机’并不存在，这是世界上最大的操纵手段。有的只是刺激，”梅尔库洛娃坚信道。

据这位老师介绍，所谓“动机”可能是一种隐晦的方式，用来迫使他人按照别人的意愿行事。相反，她强调了“刺激”的重要性，以及来自家长的支持。

“所以我才强调激励。在这方面，家长也给予了非常好的支持。有些学生一上来就表示想参加奥林匹克竞赛——这些孩子就是激励最强的。但这很大程度上也取决于老师，”这位教育工作者认为。

斯维特兰娜·梅尔库洛娃采用项目式教学法，这使每位学生都能根据自身水平参与课堂活动。她采用的方法之一就是“翻转课堂”法。

“例如，我采用翻转课堂法：我们开始学习某个主题，掌握相关词汇，我会讲解该主题所需的语法知识。 随后，孩子们会围绕某个主题（例如饮食）制作一道菜肴：写下食谱，带到课堂上，介绍这道菜，然后大家一起品尝，”这位教育工作者进一步解释道。

这种教学形式有助于学生在语境中学习英语单词，并在实际情境中运用它们。这位老师特别将该方法应用于五年级学生的教学中。

对于高中生，斯维特兰娜·梅尔库洛娃组织了一堂以烹饪秀为形式的课程。

“我和高中生们在课堂上举办了‘顶级厨师’活动。两支队伍分别制作自己的菜肴，并用英语介绍这些菜肴，”这位老师说道。

这位教师采用的另一种方法是辩论。学生们收到讨论主题后，会自主研读相关文献，然后在课堂上展开讨论。这种形式既可以替代常规的测验，又能帮助学生练习英语。

斯维特兰娜·梅尔库洛娃还分享了学习英语的建议，并解释了她如何帮助学生备战全国统一考试（НМТ），以便他们能取得优异成绩。

她在接受第24频道的采访时谈到了这一点。

此前，在利沃夫举行的“教育工作者日”庆祝活动中，72岁的数学教师维拉·奥夫西亚尼科娃受到表彰。过去两年间，她一直从医院病房里为学生进行线上授课，当时她正陪伴在因战争重伤的儿子身边。

总统授予来自特尔诺皮尔州的乌克兰边防部队上校罗曼·帕拉马尔“乌克兰英雄”称号，他在执行战斗任务时牺牲。这位军人当时正在从战场上撤离受伤的战士，不幸遇难。

此前，泽连斯基曾向五名军人授予“乌克兰英雄”称号，其中四人系追授。

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