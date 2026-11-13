仅在过去一年里，乌克兰人口就因自然原因减少了30万人。除了公民移居国外外，自然人口变化过程也影响着该国人口数量的减少。

“这半年里，我们登记了7.3万例出生，同时有26万例死亡。也就是说，仅此一项，死亡人数就超过了18万。去年全年，扣除自然人口变动后，净减少超过30万人。 当然，人口迁移的影响更大，但自然变动也是重要因素，”舒什帕诺夫表示。

他强调，乌克兰人口不仅可能减少到2500万，甚至可能降至2300万。不过，这一切都取决于战争的持续时间，以及乌克兰难民回国的情况有多积极。

该专家还指出，战后可能会有相当一部分人离开乌克兰。特别是那些家人在国外生活的男性。不过，专家强调，对乌克兰而言，主要问题并不在于战后的人口数量。

“问题在于人口结构，即当前人口的年龄构成以及未来将呈现何种状况。我们所说的这2500万人——姑且这么说——其受教育程度如何，人口的素质特征又将如何。 这让我个人感到最为担忧，因为据我们估算，60岁以上人口的比例已从战前的24.5%上升到实际上接近30%。 与此同时，儿童人口比例却从18%降至14%，且这一趋势仍在持续。这正是当前形势下最危险的地方，”这位专家强调道。

乌克兰国家科学院人口学研究所部门主任、人口学家德米特里·舒什帕诺夫在“新闻.LIVE”节目中透露了这一情况。



这位人口学家表示，乌克兰人口已减少至2850万人。

政府正在制定提高生育率的激励措施，并计划为父母降低єОселя计划的贷款利率。

在乌克兰，近27%的住房销售广告符合єVidnovlennia计划的条件，另有8.8%符合“єОселя”计划的条件。与此同时，各地区的供需情况存在显著差异。

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