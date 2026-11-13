乌克兰国家银行解释了该国通胀率为何加速升至11%

10月，乌克兰消费者价格同比涨幅达到11%，物价上涨的主要原因包括燃油价格上涨以及生产和物流基础设施受损。 当月涨幅最大的是柴油和汽车燃气价格，食品类中则以蔬菜、糖及部分乳制品涨幅最大。

据国家统计局数据显示，10月消费者价格较9月上涨了1.8%。按年率计算，通胀率为11%，而前一个月为10%。 反映价格更稳定走势的核心通胀率，同比达到9.7%。自2026年初以来，消费者价格累计上涨了10.3%。国家统计局10月份的报告显示了这一情况。

据国家银行评估，10月份燃油价格的年同比涨幅加速至53.9%。当月涨幅最大的是柴油和汽车用液化石油气。

柴油价格上涨主要受以下几个因素影响：

全球燃油价格上涨；

进口供应受阻；

发电机所有者的需求增加。

在汽车燃气市场上，供应减少使形势更加严峻。部分加气站遭到损毁，而物流问题也限制了进口。 此外，由于供应中断和季节性需求增加，欧洲丙烷和丁烷价格上涨也进一步推高了成本。

食品原料价格的年增长率加速至6.8%。粮食市场受到收成不佳、仓储成本上升及运输困难等因素的影响。

特别是，由于收成减少和仓储成本上升，制作罗宋汤所需的蔬菜价格上涨。糖价则受到产量预期下降的压力：甜菜种植面积已降至35年来的最低水平。

香蕉价格也出现上涨。原因是海港封锁导致进口物流成本上升。

此外，国家银行还特别关注了家禽养殖业的状况。由于生产成本上升，鸡肉价格的下跌势头有所放缓。在电力供应中断期间，养鸡场不得不更频繁地使用柴油发电机。 劳动力短缺也影响了产量。

与此同时，鸡蛋价格在9月急剧上涨后有所回落。黄瓜价格同比也有所下降——这是由于去年基数较高所致。

据国家统计局数据显示，食品市场的整体走势呈现不均衡态势。10月，蔬菜价格环比上涨10.2%，而鸡蛋价格则下跌4.6%。 食品和非酒精饮料的整体价格上涨了2%。

价格上涨压力也波及到了非食品类商品。据乌克兰国家银行评估，该类商品的年通胀率已加速至5.1%。 药品成本对物价的影响最大：分销商不得不承担更高的物流费用、租用面积较小的仓库，以及在仓库被毁后所需的额外能源供应。

涨幅较9月加快的还有：

电子产品和家用电器；

卫生用品；

家用化学品；

纸制品。

全球内存芯片短缺进一步推高了电子产品的价格。仓储基础设施的破坏导致商品库存损失，并加速了全球高价向乌克兰市场的传导。

全年服务价格上涨了14.6%。乌克兰国家银行指出，主要原因包括移动通信资费上涨，以及医疗和诊断服务价格上涨。此外，在人口内部迁移的背景下，住房租金持续上涨。

行政监管价格一年内上涨了14.2%。这一走势主要受供水费率上涨和酒精饮料价格上涨的影响。

乌克兰国家银行警告称，通胀压力将持续至2027年初。由于燃油价格上涨、生产能力受损以及物流问题，企业成本将继续攀升。 此外，预计年底将扩大财政刺激措施，这也将成为推高通胀的额外因素。

监管机构预计，未来通胀将逐步放缓。 有助于实现这一目标的因素包括：燃料冲击的影响逐渐消退、经济活动疲软背景下工资上涨压力的减弱，以及货币政策措施的实施。

来源：国家统计局、乌克兰国家银行

乌克兰洋葱的出厂价格一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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