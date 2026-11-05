乌克兰国家警察局订购了200辆配备闪光警灯的新款跨界车和小型厢式车

10月15日，乌克兰国家警察局根据招标结果，签署了两份采购特种用途轿车的协议。采购总金额为2.8794亿格里夫纳。相关信息已在“Prozorro”系统中公布。 计划在今年年底前交付200辆专用车辆。 所有车辆（包括其基础车型）均须于2026年制造完成。每辆车均将配备一个采用磁吸式安装的蓝色LED闪光灯，安装在车顶上。 “乌克兰汽车-哈尔科夫”有限责任公司以1.9422亿格里夫纳的价格订购了150辆由“ZAZ”有限责任公司生产的ZAZ F22101专用车 ，该车型基于起亚Sportage6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT汽油版跨界车打造，配置为入门级Comfort版本，每辆价格为129万格里夫纳，即25,718欧元。 目前，经销商展厅中，不带警灯的起亚Sportage Comfort汽油版跨界车售价为128万格里夫纳。 2025年12月，警方曾向“乌克兰汽车哈尔科夫厂”订购同款Comfort配置车型，单价为124万格里夫纳（约合25,242欧元）， 而在2025年5月，则以每辆129万格里夫纳（约合27,695欧元）的价格订购了更高配置的Prestige车型。也就是说，价格并未发生实质性变化。

向制造商“斯佩茨-科姆-服务”有限责任公司订购了50辆SKSFUL-PS，每辆187万格里夫纳，即37,231欧元。

目前，菲亚特Scudo Ulysse柴油小型厢式车的展厅售价为193万格里夫纳（不含警灯）。

未能发现警方基于该款小型厢式车采购此类特警车的其他案例。

2025年5月，警方曾订购基于丰田Proace Verso Combi打造的ZAZ F22201特种微型客车，单价为162万格里夫纳，即34,667欧元。 与现役配备自动变速箱的菲亚特Ulysse不同，这些车辆采用机械变速箱，且发动机排量更小、功率更低。

货款将在交付后于预算期内支付，招标文件中规定为交付后90个银行工作日。 “乌克兰汽车-哈尔科夫”提供的保修期为五年或15万公里，而“斯佩茨-科姆-服务”提供的保修期为三年或10万公里。

“乌克拉沃-哈尔科夫”在没有竞争的情况下获得了合同，因为它是公开招标中唯一的参与者，而“斯佩茨-科姆-服务”的竞争对手是“波利西亚汽车集团”有限责任公司。

“乌克拉沃托-哈尔科夫”经销商隶属于塔里埃拉·瓦萨泽旗下的“乌克拉沃托”集团，该集团还拥有汽车制造商“ZAZ”。自2017年以来，该公司已获得总计19.9亿格里夫纳的政府合同。

“斯佩茨-科姆-服务”公司的创始人是谢尔盖·卡柳什和米哈伊洛·戈罗多维奇，总经理是瓦西里·达尼利亚克。自2016年以来，该公司已获得131.8亿格里夫纳的公开政府合同。