国家警察局已将“迦太基”案涉案人员弗拉基米尔·采诺夫在调查期间停职

乌克兰国家警察已暂停战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫的职务。 该官员在国家反腐败局（NABU）公布的录音中以疑似代号“普莱斯”出现，涉嫌参与犯罪组织并在“迦太基”案中收受不正当利益。

在回复“斯赫米”项目提出的询问时，该部门指出： “在针对乌克兰国家警察战略调查局第一副局长、警察上校弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·采诺夫的内部调查期间，其已被暂停履行职务。” 乌克兰国家警察局补充称，此次调查涉及部分员工可能违反职务纪律的行为，但未透露其他人员的姓名。

来源：项目“Schemes”（自由电台）。

在涉案人员“迦太基”案中，警方在警察采诺夫处查获了一处价值超过40万美元的豪宅。

11月5日，乌克兰国家警察战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫被带至法庭。他涉嫌为诈骗呼叫中心提供庇护。

11月5日，最高反腐败法院审理了针对国家警察局战略调查部第一副局长弗拉基米尔·采诺夫的羁押申请。他被指控为诈骗呼叫中心提供庇护。

最高反腐败法院裁定将国家警察局战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫羁押60天，并设定1500万格里夫纳的保释金作为替代方案。 他涉及“迦太基”案，该案涉及为非法呼叫中心“提供庇护”。

针对国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫，已缴纳1500万格里夫纳的保释金。其中1300万格里夫纳由其父亲支付，其余200万格里夫纳由另一名自然人缴纳。

关注我们在