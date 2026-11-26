2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛组委会决定取消SPOKUSY乐队的参赛资格。 该乐队因被指控对联合创始人、吉他手兼歌曲共同创作人伊戈尔·切雷帕诺夫存在不道德行为及不当言论，已被从候选名单中除名。

据创意项目作者尤利娅·曼蒂科拉在网络上透露，担任“温暖灯泡”夜总会艺术总监的切雷帕诺夫，据称曾对未成年女孩做出不道德的言行。 作为证据，曼蒂科拉附上了这位吉他手与少女们的聊天截图。

“在他登上全国舞台之前，请大家看看并思考一下，他如何利用自己的身份地位与15岁的少女进行交流，”尤利娅在Instagram上的视频声明中说道。

据“公共电视台”报道，该音乐人本人将这些指控称为“诽谤”，并表示自己坚持明确的立场——“绝不与18岁以下的女孩发生任何恋爱关系或见面”。

“我可能在私信中以开玩笑的方式写过一些无聊的话，当时没弄清对方的年龄，但绝没有谈过任何见面之事，”40岁的切雷帕诺夫强调道。

组委会强调，在对参赛者进行信誉审查时，并未发现SPOKUSY乐队吉他手与未成年人交流且具有引诱迹象的相关信息。 该消息公布后，组委会召开了紧急会议。

“公共电视台坚决谴责与未成年人之间的关系、诱骗行为以及任何具有性性质的交流。SPOKUSY乐队因违反《2027年欧洲歌唱大赛国家选拔规则》第4.6条 《2027年欧洲歌唱大赛国家选拔规则》第4.6条——即‘参赛期间缺席选拔，以及参赛者过去存在不道德行为或言论’”，声明中写道。

据公共电视台报道。

需要指出的是，2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛中又爆出了一起丑闻。 在长名单公布仅一天后，乐队Spokusy的吉他手伊戈尔·切雷帕诺夫就被指控对未成年人进行性骚扰。



目前已公布将角逐代表乌克兰参加2027年欧洲歌唱大赛资格的参赛者名单。

需要指出的是，欧洲歌唱大赛的组织方已出台了新的比赛规则

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