国家反腐败局发现伯迪切夫自来水公司前董事的申报材料中存在不实信息，涉案金额近1000万
国家反腐败局发现，“贝尔迪切夫供水公司”前总经理伊利亚·沙姆罗夫斯基的财产申报中存在不实信息。
具体涉及一笔金额近996万格里夫纳的现金赠与，据称是其妻子从母亲处收到的。
据该官员解释，这笔资金是家庭储蓄的来源之一，其中一部分用于购买了一辆价值超过210万格里夫纳的汽车。
然而，国家反腐败局（NAZK）的核查发现，其岳母在1998年至2025年期间的官方收入仅为57.36万格里夫纳。 对银行账户的分析也未发现任何能够解释她为何拥有近1000万格里夫纳的资金流入。该女子既未出售房产或车辆，也未从事任何经营活动。
关于这笔钱可能来自申报人已故父亲的说法也未得到证实。其父亲1998年至2020年的官方收入为31.9万格里夫纳。
国家反腐败局得出结论，申报人刻意在申报表中添加了关于受赠财产的信息，以解释所购财产及现金资产的来源。
来源：乌克兰国家反腐败局
需要指出的是，2026年10月21日，最高反腐败法院裁定乌克兰国家药品和毒品管制局前局长罗曼·伊萨延科在申报表中填写虚假信息罪名成立。
国家反腐败局发现，维尼察州尼古拉·皮罗戈夫命名临床医院专家组成员奥莱娜·久比（此前曾在医疗社会专家委员会系统工作）的2025年申报表存在违规情况。 该申报表未如实申报其丈夫价值超过340万格里夫纳的公寓、一辆丰田Venza轿车及其他财产。此外，国家反腐败局还对超过140万格里夫纳现金的来源，以及该官员岳母用以购买儿子公寓的资金来源提出了质疑。
国家反腐败局（NAZK）发现，卡缅斯克区议会议员德米特里·图罗博伊斯基存在未申报的西班牙房产、乌克兰境内财产、收入及财务义务。 申报数据与实际信息之间的总差异额为2050万格里夫纳。