乌克兰国家银行预测2026年乌克兰通胀将加速：物价和经济将如何变化

到2026年底，乌克兰的通货膨胀率将加速上升，但明年起将重新进入逐步下降的轨道。 据乌克兰国家银行预测，2027年底通胀率将达到7.3%，2028年则为5%。

根据该监管机构的预测，2026年通胀率将加速至12.5%。与此同时，乌克兰全年实际国内生产总值将萎缩0.4%。

在未来几年，乌克兰国家银行预计经济将逐步复苏：2027年GDP将增长0.4%，2028年将增长2.2%。

乌克兰国家银行解释称，物价上涨将受到多个因素的影响。特别是，燃油价格上涨以及生产和物流基础设施遭到破坏带来的后果，将继续推高企业成本。

这将直接或通过次生效应影响商品和服务的价格。预计2026年底财政刺激措施的扩大将带来额外的通胀压力。

2027年，通胀压力将逐渐减弱。这得益于燃油价格上涨的影响逐渐消退，以及在经济活动趋于温和的背景下工资增长放缓。 乌克兰国家银行的货币政策措施也将发挥重要作用。

根据乌克兰国家银行的预测，2027年实际GDP将增长0.4%，这得益于政府对国防工业投资的增加以及关键基础设施的重建。

2028年，经济增长率可能加速至2.2%。主要驱动因素包括消费需求的复苏、农作物产量的增加，以及随着安全风险降低而活跃起来的私人投资。

与此同时，劳动力市场将持续面临人才短缺。由于经济活动放缓，企业对劳动力的需求有所下降，但受动员和人口迁移影响，整体劳动力短缺问题依然严峻。

乌克兰国家银行的预测显示，2026年至2027年间，人口净流出量预计每年将达到约20万人。 不过，若安全风险降低且经济形势好转，预计2028年将有约10万名移民净回流。

劳动力结构性短缺将继续支撑工资增长，尽管涨幅将逐渐放缓。

据乌克兰国家银行（NBU）估算，2026年实际工资将增长11.4%。2027–2028年，其年增长率将降至4–5%。

乌克兰国家银行预计，国际金融援助规模将足以覆盖预算赤字，且无需发行格里夫纳或补充国际储备。

与此同时，该预测预计在不将赠款计入收入的情况下，国家预算赤字将扩大：

2026年——约占GDP的35%；

2027年——约占GDP的37%；

2028年——约占GDP的20%。

国际援助仍将是弥补赤字的主要来源。 预计2026年乌克兰将获得约500亿美元的直接预算拨款，2027年将超过520亿美元，2028年为440亿美元。

此外，该预测还包括乌克兰支持贷款（Ukraine Support Loan）计划中国防部分的资金流入，预计2026年将超过320亿美元，2027年将达到370亿美元。

得益于国际支持，乌克兰的国际储备在2026年和2027年底将超过620亿美元。据乌克兰国家银行预测，2028年该储备将达到约570亿美元。

乌克兰国家银行强调，俄罗斯对企业和基础设施的袭击加剧，以及港口封锁，导致经济活动急剧放缓，通胀压力加剧。

“俄罗斯对企业和基础设施的袭击加剧，加上对港口的封锁，导致经济活动急剧放缓，价格压力加剧。 据乌克兰国家银行估算，这些事件在2026年第三至第四季度的综合负面影响将导致2026年实际GDP比在没有这些事件的情况下低1.9个百分点， 而年度通胀率将高出0.7个百分点。外贸收支赤字将达到66亿美元，这主要归因于农产品出口的减少。 “炮击对经济活动和价格走势的负面影响在2027年仍将持续显现，”乌克兰国家银行强调道。

乌克兰央行10月份发布的《通胀报告》中提到了这一点。

2026年9月，乌克兰消费者价格上涨了2.1%，而8月份的涨幅为0.1%，7月份为0.3%。截至9月底，年通胀率已加速至10%。

由于价格压力加剧及通胀预期恶化，乌克兰国家银行将基准利率从16%上调至16.5%。

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