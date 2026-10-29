乌克兰国家银行下调了截至2026年10月30日的美元和欧元官方汇率

乌克兰国家银行公布了10月30日（星期五）的官方汇率。美元和欧元兑格里夫纳汇率继续走低。新汇率将决定该日期美元和欧元对格里夫纳的官方汇率。 不过，该公告中并未具体说明汇率数值以及影响格里夫纳稳定性的因素。

乌克兰国家银行汇率

截至10月30日（周五），乌克兰国家银行将美元官方汇率定为45.52格里夫纳。 与前一银行交易日相比，美元贬值了7科皮克——10月29日（周四），其汇率为45.59格里夫纳。

10月30日，欧元官方汇率为50.67格里夫纳。当日欧元贬值9科皮克，前一日汇率为50.76格里夫纳。

什么因素将阻止11月外汇市场出现剧烈波动

“环球银行”金融市场与投资活动部总监塔拉斯·莱索维在接受RBC-乌克兰采访时表示，乌克兰国家银行仍将是外汇市场的主要稳定力量。 监管机构将动用外汇储备出售外汇，以抑制过度的需求。

截至10月初，乌克兰国家银行的国际储备为471亿美元。据该专家称，这一规模大约足以满足四个月的进口需求。

此外，乌克兰预计到年底还将获得约270亿美元的国际援助。

莱索夫认为，充足的储备、国际合作伙伴的支持以及国家银行的举措，应有助于抑制外汇市场的剧烈波动。

乌克兰国家银行（NBU）报道了这一消息。

有控贬值还是急剧崩盘：为何乌克兰央行放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

只要合作伙伴继续提供资金，乌克兰国家银行就有能力维持汇率：经济学家奥列格·彭津。

10月29日，美元和欧元的官方汇率出现下跌

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