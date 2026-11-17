德国将在PURL倡议框架下拨款3亿美元，用于为乌克兰采购美国武器。该国将与挪威共同参与这一新的援助计划。援助重点将放在加强乌克兰的防空能力上。

他表示，由于俄罗斯继续袭击能源基础设施，特别是供水和供电设施，乌克兰将面临一个尤为艰难的冬天。

皮斯托瑞斯强调，俄军正在加强对乌克兰城市及基础设施的空袭。因此，国际合作伙伴必须继续迅速向乌克兰提供防空装备。

“乌克兰将面临一个格外艰难的冬天。俄罗斯目前正不遗余力地破坏乌克兰的供水、供电和能源基础设施，并将继续这样做，”这位部长表示。

据皮斯托里乌斯称，德国将与挪威共同参与PURL倡议框架下的新一轮援助计划，该计划旨在为乌克兰军队采购美国武器装备。

“这是德国参与的第五个援助方案。此次我们将拨款3亿美元，”他透露。

新援助方案的大部分资金将用于加强乌克兰的防空能力。具体而言，包括用于爱国者防空导弹系统的制导导弹。

此外，德国还将提供：

IRIS-T防空系统及其配套导弹；

用于空域监控的新型雷达；

F-16战斗机的弹药；

无人机。

此外，柏林方面正在努力将IRIS-T导弹整合到挪威提供的NASAMS防空系统中。

德国国防部长强调，欧洲伙伴有必要继续向乌克兰提供军事支持。

“支持乌克兰并非慈善行为，”皮斯托里乌斯表示。

据他介绍，援助乌克兰不仅从团结的角度来看至关重要，对于保障整个欧洲的安全也具有重要意义。

他还强调，德国和乌克兰是战略伙伴。与此同时，欧洲各国正在研究乌克兰在作战行动和运用现代军事技术方面的经验。

德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯于11月17日欧盟理事会会议前发表了上述言论。

此外，德国将向乌克兰额外提供2亿欧元用于冬季援助。这笔资金将用于援助遭受俄罗斯袭击的民众，以及保障电力、供暖和供水。 医疗服务、学校、幼儿园以及乌克兰各城市应对寒冬的准备工作将获得单独拨款。

德国已无法再向乌克兰提供“爱国者”防空系统。目前该国的库存已耗尽。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯对此作出声明。

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