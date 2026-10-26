一名挪威议员非法将无人机带入乌克兰，此后政府修改了相关法律

挪威议员彼得·弗雷利希与“自由乌克兰”（Fritt Ukraina）组织合作，非法向乌克兰运送了配备热成像仪的无人机。这位政客将此举归因于海关的延误，并表示不后悔这一违规行为。 此后，挪威政府不得不修改自1950年代起实施的法律。

挪威海关依据1950年代通过的法律，拦截了这批无人机。

过时的法规禁止在未获得特别许可的情况下自由出口配备热成像仪的设备。

货物被扣留后，彼得·弗雷利希立即直接向挪威政府提出申诉。他强调前线形势紧迫，设备供应的任何延误都将危及乌克兰军人的生命。

尽管存在法律禁令，Fritt Ukraina的代表们还是设法将配备热成像仪的无人机运送到了乌克兰。次日，该组织便收到了政府关于加快处理此事的通知。

最终，挪威政府官员修改了出口法规。从现在起，挪威公民有权正式向乌克兰运送民用无人机。

彼得·弗雷利希证实，他为了帮助乌克兰捍卫者，明知故犯地违反了过时的法律。这位政治家强调，他不后悔自己的行为。

来源：Aftonbladet

此前，泽连斯基与挪威首相就实现和平的下一步举措进行了讨论。

此外，挪威还支持欧盟针对俄罗斯银行、石油及“影子舰队”实施的制裁。

挪威为乌克兰拨出了新一轮财政援助。这笔资金将用于采购额外的防空装备。

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