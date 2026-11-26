掌握新技能、转为远程办公或寻找职业发展机会——这项面向乌克兰1000名女性的大型教育计划正为她们开启这样的前景。 该计划由非政府组织“乌克兰女大使协会”实施，并由Hillel IT School作为教育合作伙伴参与其中。 该协会的工作重点包括：增强女性经济能力、培养女性领导力以及促进女性职业发展，因为当今女性在社区的可持续发展、经济以及乌克兰的重建中发挥着关键作用。

目前，学员们正在免费接受八个领域的培训，其中包括IT、市场营销、设计、项目管理和人力资源管理。 该培训是在国际合作伙伴的支持下，作为“女性参与劳动力市场：个性化且注重性别平等的就业服务”项目的一部分开展的。

这些课程的主要特点在于其实践导向。培训和实践课程旨在帮助女性为在四个目标行业——农业、建筑、交通与物流以及服务业——就业做好准备。 学员将掌握可在这些行业中应用的数字化和IT技能，特别是用于远程工作。

谁可以参加培训以及能掌握哪些技能

该项目面向女性退伍军人、境内流离失所女性、残障女性以及50岁以上女性。培训将于2026年11月1日至12月15日在线进行，采用Zoom平台与讲师进行实时互动授课的形式。

每门课程包含至少35小时的系统化培训及实践训练。成功完成课程后，学员将获得结业证书。在线授课形式使乌克兰各地的学员都能参与课程，并能将学习与工作及照护责任相结合。

为学员准备了八个培训方向：

IT、数字基础与人工智能 ——面向50岁以上且经验有限的女性，教授数字素养基础及现代技术应用。

社交媒体营销、 销售与服务——社交媒体推广、客户沟通及销售技巧。

项目管理 ——项目规划与团队协调。

物流、数据分析与会计 ——信息处理、会计核算及物流流程的实操技能，特别针对交通运输和农业领域。

远程招聘与 人力资源——远程寻找候选人及开展人力资源管理工作。

设计与视觉传达 ——视觉内容的创作及设计基础。

IT快速入门： Web开发——了解Web技术及数字产品的开发。

IT快速入门： QA——软件测试与质量控制。

这八个项目均与数字技能及技术任务相关，这些技能和任务对项目的目标行业具有现实意义。 例如，数据分析与会计技能可应用于物流和农业领域；项目管理技能可应用于建筑行业；而社交媒体营销（SMM）、设计及客户服务技能则可应用于服务业及其他行业。

培训旨在帮助女性为在这些领域（特别是远程工作）就业做好准备，实现职业转型，或更高效地完成工作任务。所学知识对于自主创业同样大有裨益。

额外的职业发展机会

除了基础培训外，乌克兰女大使协会还将为学员提供额外的教育和职业发展机会：

表现最突出的15名女学员将获得奖学金，可在Hillel IT School免费继续深造。

所有八个方向均设有关于计算机素养、网络安全、数字卫生及人工智能安全使用的补充讲座。

为学员开设了英语口语俱乐部，旨在帮助她们练习英语并消除语言障碍。

项目还提供职业咨询、简历及作品集制作指导，以及模拟面试训练。

所有结业学员将获得三年免费参与Hillel IT School专业、职业及个人发展活动的资格。

这样，学员们不仅能掌握新技能，还能为求职做好准备，更好地向雇主展示自己的经验，并规划未来的职业发展方向。

教育作为职业转型的工具

对 Hillel IT School 而言，参与该项目意味着能够让数字教育更加普及，并助力女性为在那些数字技能已成为日常工作组成部分的行业就业做好准备。

“对许多乌克兰女性而言，职业发展与经济独立、生活稳定以及适应新环境的能力密切相关。正因如此，我们将实践培训与职业支持相结合。 重要的是，参与者不仅要获得新知识，还能将其应用于具体工作中——从农业、物流到建筑及服务业，”非政府组织“乌克兰女大使协会”的代表指出。

“我们深知，培训本身并不能保证就业或转行。 但它能为个人提供更多未来决策的选择。因此，对我们而言，不仅要传授知识，更要帮助学员理解如何结合自身经验和职业目标来运用这些知识。 这种合作关系的价值恰恰在于这种方法——将教育专业知识与对特定受众需求的理解相结合，”Hillel IT School首席执行官兼联合创始人瓦迪姆·德鲁莫夫强调道。

“女性参与劳动力市场：个性化且注重性别平等的就业服务”项目由非政府组织“乌克兰女大使协会”实施，并得到欧盟、德国、波兰、 爱沙尼亚和丹麦的资金支持下，由非政府组织“乌克兰女大使协会”实施，该项目属于由德国国际合作机构（GIZ）有限公司和波兰团结基金（SFPL）共同执行的“Skills4Recovery”多捐助方倡议框架内。

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