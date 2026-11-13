从一名受伤的卫士身上盗走近30万格里夫纳：日托米尔州一名男子被判刑

在贝尔迪切夫，一名当地居民因从一名受伤军人处盗取近30万格里夫纳，被判处5年4个月有期徒刑。除盗窃罪外，该男子还被认定犯有非法购买和持有毒品罪。

据调查显示，2026年6月，该军人因受伤正在接受康复治疗。被告趁受害人暂时不在之际，盗走了其钱包、银行卡、现金和手机。

通过该军人的手机获取其银行账户访问权限后，该男子开始将他人资金用于个人消费。具体而言，他用于支付在线赌场的赌博费用，购买高价物品及毒品。

总计从该军人的账户中盗取了近30万格里夫纳。 此外，在调查过程中，执法部门还查明两起非法购买和持有特别危险的精神药物PVP（非以贩卖为目的）的案件。

此案尤为令人发指的是，被盗资金原本是这名军人因在保卫乌克兰时负伤而获得的伤残抚恤金。 本应帮助这位捍卫者恢复健康的款项，却成了犯罪侵占的对象。

在庭审中，被告完全承认了自己的罪行。

日托米尔州贝尔迪切夫市及区法院认定该男子有罪，并判处其有期徒刑5年4个月。

若未提出上诉，该判决将在上诉期限届满后生效。 此消息由日托米尔州检察院发布。 基辅将对一名从军人钱包中盗取现金的男子进行审判。 此前，在利沃夫，一名男子企图对最高拉达“放置炸弹”，已被拘留。 此外，敖德萨还抓获了一名对该市能源设施进行间谍活动的FSB女特工。

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