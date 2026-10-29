Starlink的网速限制虽然影响了乌克兰的国防能力，但并未阻碍对俄罗斯炼油厂的打击。军事技术专家谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫如是表示。

据他介绍，实施的限制主要涉及乌克兰的防卫，而非打击俄罗斯石油基础设施的能力。

“网速限制仅涉及防御——这是拦截机和我们直升机的任务。 在前线，我们明白没有必要快速移动。那里的战友们都在原地执行任务，所以那里不会有这种情况。关于这一限制的整个事情，对我们来说看起来非常奇怪，因为Starlink在俄罗斯境内无法使用。 也就是说，这完全不会影响我们攻击炼油厂的能力，因为那里根本没有Starlink信号。这可能涉及被占领土上的某些任务，但那里并没有我们可以攻击的炼油厂。 也就是说，到底是谁设置了这一限制？我们目前正在试图查明，但我们看到五角大楼声称是SpaceX，而SpaceX则表示是美国政府。这就像一场“乒乓球”游戏，我们无法弄清楚究竟是谁干的。 最重要的是——我们无法理解其中的逻辑——为什么要这么做。因为这只影响了我们的防御，仅此而已。这丝毫没有影响我们打击敌人的能力，”贝斯克雷斯诺夫解释道。

他还提醒道，截至今日，乌克兰境内没有任何民用Starlink卫星以超过90公里/小时的速度运行。正是SpaceX提出了这一速度限制，以防止俄罗斯利用Starlink对关键基础设施发动攻击。

“从物理上讲，我们根本无法用它攻击任何目标。SpaceX知道这一点，马斯克也知道这一点，因为他们曾向我们提出这一限制，作为防范俄罗斯方面滥用的对策。 因此，当有人发表此类声明时，我们感到非常意外，但我们明白这在技术上和物理上都是不可能的，”这位顾问解释道。

据乌克兰通讯社报道，总统非专职顾问谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫在简报会上透露了这一消息。

基辅应准备对俄罗斯关键基础设施发动打击，而非进行疏散——弗莱什表示。

俄罗斯每月生产多达3000架“沙希德”喷气式无人机，并为冬季袭击储备弹药——弗莱什表示。

截至10月，俄罗斯每月生产约110枚弹道导弹和多达4000架喷气式攻击无人机。

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