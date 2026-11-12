Starlink的网速限制给乌克兰防空系统带来了困难——伊格纳特

Starlink和Starshield卫星通信的速率限制对乌克兰防空系统的运作以及拦截空中目标的能力产生了负面影响。

乌克兰武装部队空军通信局局长尤里·伊格纳特在“基辅24”电视台的直播中表示了这一点。

据他介绍，这些系统用于拦截俄罗斯无人机和喷气式目标。乌克兰正与美国合作伙伴共同查明实施这些限制的原因。

伊格纳特还表示，11月12日7:00起，俄军持续发动空袭。截至13:00，共监测到78架无人机，其中约40架为喷气式目标。 拦截此类高空高速目标难度较大，因此该领域的主要任务由空军承担。

此外，在夜间袭击中，俄罗斯可能使用了四种类型的弹道导弹：“伊斯坎德尔-M”、“锆石”、S-400导弹以及朝鲜的KN-23导弹。 具体武器类型需待专家分析残骸后才能确定。

来源：尤里·伊格纳特，“基辅24”电视台直播

俄罗斯安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，SpaceX创始人埃隆·马斯克因在俄罗斯全面入侵后向乌克兰提供星链（Starlink）卫星通信服务，已成为这场战争的参与者。

需要指出的是，美国参议院外交关系委员会正在就Starshield卫星系统在乌克兰的使用展开大规模调查。作为该调查的一部分，美国亿万富翁埃隆·马斯克等人士已收到保留所有相关文件的要求。

而美国亿万富翁埃隆·马斯克转发了一篇帖子，该帖子称SpaceX公司在全面战争爆发之初向乌克兰提供免费的Starlink终端是一个失误。

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