内务部第0741号地区服务中心（位于卢茨克区斯特鲁米夫卡村）代理主任弗拉基米尔·舍夫丘克，因其家庭存在未申报财产一事被曝光后，已被剥夺管理职权。 内务部里夫内、沃伦和日托米尔地区区域服务中心副主任帕夫洛·科瓦尔丘克在接受《真理之力》媒体采访时透露了这一消息。

据科瓦尔丘克称，谢夫丘克仅被剥夺了负责人职务，但他将继续在该机构担任自2020年起所任的行政管理员一职。 詹娜·安德烈丘克被任命为该服务中心的新任代理主任。该部门尚未正式说明此次人事变动的具体原因。

此次免职发生在一篇报道发表之后，该报道中记者发现该官员的官方收入与其家庭的生活方式存在不符之处。 根据2025年的财产申报表，舍夫丘克每月工资约为3万格里夫纳，且未拥有房产、土地或交通工具。 与此同时，他的家人在卢茨克附近正在建造一座带游泳池的郊外别墅，并驾驶豪华轿车，对此该官员本人解释称，这些收入来自亲属经营二手车交易所得。

在准备此次调查期间，舍夫丘克的妻子曾向警方报案，称女记者们涉嫌非法收集信息，但在引发社会反响后，执法部门终止了该案件的调查。

来源：《真理的力量》杂志。

需要指出的是，乌克兰安全局（SBU）曾对位于卢茨克附近内务部服务中心及其负责人的住所进行了搜查。

内务部卢茨克地区服务中心负责人弗拉基米尔·舍夫丘克的官方月薪约为3万格里夫纳。与此同时，他驾驶着登记在亲属名下的豪华轿车，并在卢茨克附近建造豪宅。

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