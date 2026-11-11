一名敖德萨男子因对家人实施系统性的性暴力和身体暴力，被判处15年监禁

法院对一名54岁的敖德萨居民作出判决，因其系统性实施性犯罪、殴打并恐吓自己的家人——妻子和女儿，判处其最高刑罚15年监禁。 该案的公诉工作由敖德萨市佩雷西普斯基区检察院的检察官负责。

调查证实，该嫌疑人涉及约30起犯罪行为。自2015年6月起，他至少17次强奸了自己的大女儿（犯罪开始时她已年满17岁）， 并在2019年至2021年间，对其小女儿实施了三次类似犯罪，自其13岁起便开始作案。 其47岁的妻子也遭受了该罪犯的侵害，他至少强奸了她五次，并造成其中度身体伤害（肋骨骨折）。

该罪犯此前曾因杀害妻子母亲而服刑，并以此系统性地威胁其他家庭成员。在看守所羁押期间，该罪犯继续威胁受害人，并勒索其更改证词。

该男子被认定犯有乌克兰《刑法典》多项罪名，具体包括第152条第2、3、4款，第153条第1款、 第2款、第122条第1款、第129条第1款以及第386条。被告未承认罪行，目前仍被羁押，法院判决尚待生效。

来源：敖德萨市佩雷西普斯基区检察院新闻处。

此前，法院曾判处一名43岁男子15年有期徒刑，该男子通过社交网络结识一名儿童，将其邀请至家中并对其实施了系统性的性侵犯。 此外，他还制作并保存了涉及该女童的色情照片。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一名男子被指控性侵其4岁的侄子。

在利沃夫州，一名男子因性侵同父异母的妹妹而被判刑。

在赫尔松州，一名担任监护人的父亲因性侵七名女孩被判处终身监禁。

在特尔诺皮尔州，一名男子因性侵侄女被判处15年有期徒刑。

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