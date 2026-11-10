总检察长办公室在“迦太基行动”出现新情况后，已启动内部调查

代理总检察长安东·科瓦尔斯基针对“迦太基”行动第二阶段披露的事实，下令展开内部调查。 此次调查涉及检察机关工作人员在归还刑事诉讼中扣押的财产过程中可能存在的非法干预行为。

启动调查的依据是媒体监测材料，特别是关于检察机关中身份不明的官员可能协助归还被查获财产的报道，这些财产是在调查呼叫中心非法活动及U420网络案件过程中被查获的。

总检察长办公室解释称，在内部调查过程中，将查明检察机关工作人员是否利用职务权限或职权谋取私利、影响他人工作或实施其他不当行为。

“根据调查结果，如有依据，将在总检察长办公室职权范围内作出决定。同时，启动职务调查并不意味着已确定任何人员涉案，”总检察长办公室强调道。

因此，目前所进行的只是对已公开信息的核查，而非已认定具体检察机关工作人员存在过错。

总检察长办公室通报了这一消息。

需要指出的是，“迦太基”案嫌疑人、国家警察局特别调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫及其家人，正在基辅近郊的加特内村使用一处带游泳池和健身房的住宅。

11月5日，国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫被押送至法院。他被怀疑为诈骗呼叫中心提供庇护。

11月5日，最高反腐败法院审理了关于对国家警察局战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫采取预防措施的申请。他被指控为诈骗呼叫中心提供庇护。

最高反腐败法院裁定将国家警察局战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫羁押60天，并设定1500万格里夫纳的保释金作为替代方案。 他涉及“迦太基”案，该案涉及为非法呼叫中心“提供庇护”。

针对国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫，已缴纳1500万格里夫纳的保释金。其中1300万格里夫纳由其父亲支付，其余200万格里夫纳由另一名自然人缴纳。

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