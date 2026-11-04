乌克兰安全局（SBU）国家安全保护局副局长谢尔盖·杜卡的保镖，周三上午向正在对该官员住所进行搜查的国家反腐败局（NABU）探员亮出武器进行威胁。据“公共电视台”报道。

“杜卡是SBU的一名高级官员，国家反腐败局（NABU）今晨指控他妨碍搜查，”我们的消息人士透露。 据消息人士透露，杜卡的保镖曾威胁要对侦探使用装有激光瞄准器的武器，”报道中写道。

此前在周三，国家反腐败局曾通报称，一名安全局高级官员在根据最高反腐败法院裁决开展调查行动期间，威胁使用枪支并阻挠国家反腐败局侦探进入搜查现场，但未透露该官员姓名。 “此外，安全局（SBU）的特种部队也抵达了搜查现场。 此类行为不可接受，且妨碍了NABU侦探履行合法的程序职责，”反腐败局声明称，并承诺随后将公布事件详情。

随后有消息称，在试图搜查乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局（DZND）第一副局长谢尔盖·杜卡之际，国家反腐败局（NABU）对乌克兰安全局（SBU）内部安全总局局长安东·克拉夫丘克的住所进行了搜查。 此外，安全局国家主权保护局（DZND）“D”总局第一副局长亚历山大·科瓦尔丘克的住所也遭搜查。

来源：苏斯皮尔内

需要指出的是，此前一名SBU官员曾在搜查过程中持械威胁NABU侦探。

国家反腐败局（NABU）正在对安全局（SBU）内部安全负责人安东·克拉夫丘克进行搜查。

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