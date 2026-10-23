曾任基辅市国家行政管理局副局长的亚历山大·古斯捷列夫，他曾领导“基辅公路局”，并卷入过关于道路采购的公开调查， 据“赫雷夏蒂克36”公共账号消息，已出任国有股份公司“乌克兰公路”董事会主席。与此同时，该公司官网上显示，临时代行董事会主席职责的是奥列克西·多罗申科。

不过，“乌克兰公路”国有股份公司官网目前尚未确认古斯捷列夫的任命。 在“团队”栏目中，临时履行董事会主席职责的负责人被标注为奥列克西·多罗申科。在现有公开资料中，也未发现关于此次新任命的独立证实。

关于古斯捷列夫及其在道路采购领域的背景

亚历山大·古斯泰列夫自2015年起担任“基辅公路”市政公司负责人。2020年2月，基辅市长维塔利·克利奇科任命他为基辅市国家行政管理局副局长。 2021年11月，由于波迪尔-沃斯克雷森斯基大桥工程完工延误，古斯捷列夫被解职。

在他任职交通行业期间，执法部门曾就采购过程中可能存在的滥用职权行为展开调查，乌克兰反垄断委员会也查实了部分招标项目中违反竞争法的行为。 不过，调查这一事实本身并不能证明古斯捷列夫本人在刑事违法行为中负有个人责任。

其中最引人关注的事件之一涉及基辅舒利亚夫斯基立交桥的改建工程。合同初始金额约为5.985亿格里夫纳，但随后支付给承包商的款项超过了11亿格里夫纳。

2026年9月22日，最高法院驳回了关于追讨11.17亿格里夫纳的案件中的上诉请求。 下级法院关于认定该承包合同无效并裁定追偿款项的判决仍然有效。 本案涉及“北乌克兰建筑联盟”公司的一项采购项目，在此过程中，反垄断委员会查实了投标参与者存在串通行为。

裁决详情已由“fraza.ua”网站及最高法院裁定书文本公布。同时，本案涉及招标及合同的合法性，而非认定古斯捷列夫的个人刑事责任。

针对基辅道路行业的其他指控

在过去几年中，执法部门还曾调查过道路标线及工业用盐采购过程中可能存在的滥用职权行为。 部分审计发现，与首都道路基础设施相关的公用事业企业存在财务违规行为。这些事件涉及不同的企业和诉讼程序，因此不能自动将其视为古斯泰列夫参与其中每一项的证据。

来源：《赫雷夏蒂克36》

此前，“基辅公路局”因涉嫌挪用预算资金而遭到搜查。

在此之前，国家审计署曾对“基辅公路局”进行过审计，并记录了道路和桥梁的危急状况。

需要指出的是，2月24日，执法部门在一周内第二次在“基辅公路”市政公司办公场所开展了调查行动。

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