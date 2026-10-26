奥莉娅·波利亚科娃取消了原定于10月26日举行的传统演唱会，并解释了原因

乌克兰歌手奥莉娅·波利亚科娃今年没有在10月26日举办传统的年度演唱会。这位艺人向粉丝们解释了为何决定不在惯常日期登台演出。

据这位歌手透露，她目前正专注于筹备新的演唱会节目，并投入“The Nogi”项目的创作。正因如此，波利亚科娃与团队并未计划在10月26日举办演出。此外，她还透露了何时将重返舞台举办演唱会。

“我认为，艺术家应当感知所处的时代，并对观众保持真诚。正因如此，‘The Nogi’项目才应运而生，我们目前正在为此投入大量精力。 这是通过鲜活的情感、坦率的想法、讽刺和犀利的言辞来探讨我们现实处境的机会，”这位明星指出。

此外，波利亚科娃还就其他艺术家因俄罗斯持续袭击而接连取消演唱会一事发表了评论。“你们也看到了，由于当前安全形势严峻，演唱会正接连被取消。 我非常同情那些为演出投入大量精力、时间和金钱，却不得不推迟演出的艺术家们……我也为那些在这些黑暗时期期待哪怕一点点慰藉的观众感到惋惜，”她补充道。

因此，奥莉娅·波利亚科娃承诺，一旦确信能为观众提供安全的环境，她将重返舞台举办演唱会。目前，这位歌手不愿冒险举办活动，因为筹备工作需要投入大量精力、资金和责任。

“一旦确信对观众和团队来说是安全的，我们一定会重返演唱会舞台。因为演唱会不仅仅是艺术家想登台表演那么简单。 这涉及庞大的团队、巨大的开支、复杂的组织工作，最重要的是，对前来观看的观众以及所有为此付出努力的人负有巨大的责任。 对艺术家而言，大型演出不仅仅关乎个人自我。这是一项商业活动，涉及审慎的决策、风险与责任，”这位歌手写道。

据报道，此消息引用了该艺人在Facebook上的帖子。

乌克兰艺人正纷纷将原定在基辅体育宫举行的演唱会改期。

此前，歌手娜塔莉亚·布奇ンス卡因肋骨骨折取消了演唱会。

与此同时，费利克斯·雷德卡在乌克兰另外两个城市的演唱会也被取消。

需要提醒的是，在利沃夫，由于言论风波，费利克斯·雷德卡的演唱会被取消。

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