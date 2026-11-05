乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）宣布，对前一天在“迦太基”行动中被查获的犯罪组织的五名成员提出指控。涉案人员中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

据执法部门称，以下人员被列为嫌疑人：

犯罪组织的组织者 ——涉嫌违反《乌克兰刑法典》第255条第1款、第27条第3款、第369条第3款、第27条第3款、第127条第3款、第 第27条第3款、第199条第3款以及第209条第3款；

安全局某部门第一副主管 ——依据《乌克兰刑法典》第255条第3款；

乌克兰国家警察局某部门负责人 ——依据《乌克兰刑法典》第255条第3款及第368条第4款；

基辅州国家警察总局刑事侦查局某科副科长——依据 《 乌克兰刑法典》 第255条第3款、第27条第5款、第127条第3款、第27条第5款 27第5款及第199条第3款；

犯罪组织头目的下属——依据《乌克兰刑法典》第255条第2款及第127条第3款。

据国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的消息，该犯罪组织由一名曾多次被定罪的公民创建。他拉拢了安全局（SBU）、总检察长办公室、国家警察局现任的高级官员，以及犯罪团伙的成员参与其活动。

执法部门称，该团伙成员以执法人员身份为掩护，运营诈骗呼叫中心，骗取乌克兰公民和外国人的钱财。

此外，据调查显示，该组织还从事贩卖毒品、非法生产假烟和伪造外币等其他违法行为。

乌克兰国家反腐败局（NABU）报道了这一消息。

需要指出的是，在“迦太基”案的新证据公布后，反腐败机构拘留了国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库。

乌克兰安全局局长解除了两名卷入国家反腐败局调查的高级官员的职务。

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