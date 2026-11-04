“米达斯”行动：国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成对能源领域大规模腐败案的调查

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成针对某犯罪组织的庭前调查。据调查称，该组织从“乌克兰国家核电公司”（Energoatom）及其他国有企业的合同方处收取了合同金额的10%至15%。 在五年间，通过用于洗钱的结构流转的资金超过1.11亿美元和1200万欧元。

据调查显示，该组织成员系统性地向与“乌克兰国家核电公司”及其他国有企业合作的公司索取非法利益。支付金额占已签订合同金额的10%至15%。

为洗钱，涉案人员利用了独立办公室、加密货币和证券交易，以及海外投资基金。 2020年至2025年期间，通过该组织洗钱的金额超过1.11亿美元和1200万欧元。

执法部门还采取了措施，冻结了该犯罪组织在乌克兰境内及海外的资产。与此同时，针对能源领域其他涉嫌腐败和洗钱行为的调查仍在进行中。

该犯罪组织于2025年11月被揭露。此后，乌克兰前副总理和前能源部长等人因涉案受到调查。

乌克兰国家反腐败局于11月4日通报了这一消息。

此前，法院大幅降低了本案涉案人员米达斯·米罗纽克的保释金。

“埃内尔戈阿托姆”案涉案人员明迪奇可能涉嫌为军队采购劣质防弹背心。

蒂穆尔·明迪奇是谁？他为何会出现在国家反腐败局（NABU）的案件中？

此外，我们此前曾报道，腐败调查涉案人员蒂穆尔·明迪奇可能还曾对前国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫施加过影响。

乌克兰国家反腐败局（NABU）对“95区”的共同所有人明迪奇进行了搜查。

经济安全局局长亚历山大·齐温斯基就经济安全局工作人员可能参与收集“明迪奇门”案件涉案人员“档案”一事发表了评论。据他称，已立即就此展开调查。

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