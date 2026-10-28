基辅州10月29日的停电时间表已公布

明天，即2026年10月29日，基辅州所有类别的用户都将实施限电计划。

2026年10月29日基辅州停电时间表：

第1.1组——10:30至14:30及21:00至24:00；

第1.2组——10:30至18:00；

第2.1组——10:30至14:30及21:00至24:00；

第2.2组——10:30至14:30及21:00至24:00；

第3.1组——06:00至07:30及14:00至21:00；

第3.2班次——06:00至07:30及14:00至18:00；

第4.1班次——14:00至18:00；

第4.2组——06:00至07:30及14:00至18:00；

第5.1组——07:00至11:00及17:30至21:30；

第5.2组——07:00至11:00、12:00至14:30及17:30至21:00；

第6.1组——07:00至11:00及17:30至21:30；

第6.2批——09:00至11:00及17:30至21:30。

DTEK公司发布了这一消息。

10月29日（周四），由于俄罗斯对能源基础设施设施的大规模袭击，乌克兰部分地区将实施强制性限电措施。

苏梅州科诺托普市在遭受俄罗斯袭击后已连续第五天断电。部分电力设备被摧毁，而发电机所需的柴油储备仅够维持至10月29日。 该市至少需要40吨柴油，才能维持关键设施的运转。

截至10月28日，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州的部分用户仍处于断电状态。 原因在于战事以及俄罗斯对能源基础设施的袭击。电力工作者正昼夜不息地工作，力求尽快让居民家庭和企业恢复供电。

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