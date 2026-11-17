基辅佩切尔斯基区法院部分支持了前首席军事检察官副手、现任律师德米特里·博尔齐赫针对ZN.UA媒体及国内政治版块主编因娜·韦德尔尼科娃提起的诉讼。 法官奥列克西·索科洛夫责令该媒体编辑部删除关于博尔齐赫被国家反腐败局（NABU）通知涉嫌犯罪以及对其设定保释金的新闻报道。

根据案卷材料，法院裁定彻底删除两篇新闻报道，从其他调查报道中删除一系列片段（特别是题为《黑客律师案：国家反腐败局如何发现“寄生虫”》的报道），并刊登更正声明。 值得注意的是，在裁决书中，法院确认了国家反腐败局（NABU）于2025年4月1日就“未经授权访问统一国家法院判决登记册”一案向德米特里·博尔齐赫发出嫌疑通知的事实。 然而，法院认定公开原告的姓名及身份信息侵犯了其权利，并将部分陈述定性为不实信息。

该媒体的律师强调，案件审理过程中存在诸多程序违规行为，并表示将通过上诉程序对该裁决提出异议。 特别是，因娜·韦德尔尼科娃的代理律师罗曼·瓦西尔尼亚克指出，由于空袭警报，该案在律师缺席的情况下仅通过一次庭审便作出了裁决。

ZN.UA编辑部强调，此案已超出局部冲突的范畴，为整个乌克兰媒体界树立了一个危险的先例。 要求删除对反腐败机构已正式公布的嫌疑的报道，实际上限制了公众在备受关注的案件中获取信息的权利，且具有SLAPP诉讼的特征，旨在对记者施加压力。

来源：ZN.UA。

佩切尔斯基法院法官奥列克西·索科洛夫作出了有利于博尔齐赫的裁决，他此前曾支持过安德烈·波尔托诺夫提出的“维护名誉和尊严”诉讼。

律师德米特里·博尔齐赫针对ZN.UA媒体及记者因娜·韦德尔尼科娃提起的诉讼，在媒体界引起了显著反响。 大众信息研究所表示，该案存在SLAPP（战略性诉讼）的迹象——此类诉讼可能被用于向记者施压并限制公共讨论。

国家反腐败局（NABU）局长谢苗·克里沃诺斯通报了法院登记系统的大规模信息泄露事件。据他透露，过去几年间，某位法官在登记系统中进行了117.4万次查询，且此类查询量并非个例。 克里沃诺斯表示，在预审调查阶段，不仅在涉及由德米特里·博尔齐赫领导的“保障您的权利”律师事务所活动的案件中，其他案件中也出现了来自“统一国家法院判决登记册”的信息泄露。

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