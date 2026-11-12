养老基金将向女性发放养老金补贴：哪些人可以领取以及如何领取

乌克兰养老基金向生育并抚养了五名或更多子女的女性发放每月补贴。不过，这笔款项不会自动发放：要领取该补贴，需提交相应申请及证明文件。

该补贴发放对象为生育并抚养五名或以上子女（且子女均未满六周岁）的女性。补贴金额按丧失劳动能力人员最低生活保障标准的百分比确定。

2026年，丧失劳动能力人员的最低生活保障标准为2595格里夫纳。每月补贴金额即以此数额为基准进行计算。

因抚养五名子女，该女性将获得最低生活保障标准的35%——即每月908格里夫纳。每增加一名子女，补贴金额再增加1%。

相关金额由《关于对乌克兰有特殊功绩者养老金的法律》规定。

具体而言，每月补贴金额为：

五个孩子——908格里夫纳；

六个孩子——934格里夫纳；

七个子女——960格里夫纳；

十名及以上子女——1 038格里夫纳。

该补贴是在基本养老金基础上额外发放的。涉及因年龄、残疾、工龄或失去家庭主要经济来源而发放的养老金。

如需申领该补贴，须亲自前往就近的乌克兰养老金基金服务中心办理。

若要领取额外款项，需提交申请及证明多子女母亲身份或正式收养子女事实的相关文件。若未向养老金基金提出申请，该补贴将不会自动发放。

除因对乌克兰有特殊贡献而获得的津贴外，退休人员还可以根据年龄领取额外款项。

年龄补贴金额如下：

年满70 周岁——300格里夫纳；

年满75岁 起——456格里夫纳；

年满80岁起——570格里夫纳。

同时，只有当养老金总额（含补贴）不超过10 340格里夫纳时，才会发放全额年龄补贴。

乌克兰养老金基金通报了这一消息。

需要提醒的是，内阁已决定恢复向能源工作者和维修队伍发放额外补贴，这些人员正在致力于修复因俄罗斯袭击而受损的能源基础设施。

对于因切尔诺贝利核事故而受影响的乌克兰人，确认其领取每月2595格里夫纳养老金补贴资格的程序已得到简化。 新机制允许核实个人在1986年至1992年期间是否曾在受放射性污染的地区居住，即使相关证明文件已遗失。

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