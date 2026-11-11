11月11日，在阿布扎比举行的、由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的为期两天的谈判落下帷幕。停火以及对乌克兰战后安全的保障本应是此次谈判的核心议题。 然而，讨论的重点却转向了乌克兰战争结束后将形成的未来欧洲安全架构。

这一局面的荒谬之处在于，作为侵略国的俄罗斯竟要求为自身提供安全保障，限制北约在东欧的驻军，并恢复其在该地区的影响力。 而俄罗斯首席谈判代表弗拉基米尔·梅丁斯基则保证，“讨论无疑将继续进行”。 与此同时，在阿布扎比谈判期间，俄方并未停止对乌克兰民用基础设施的打击，甚至加剧了袭击力度，从而充分暴露了其对和平谈判的整体态度。

关于乌克兰安全保障谈判为何陷入停滞、哪些遏制新战争的方案值得考虑，以及乌克兰国际专家如何看待此类保障的前景——请参阅UA.News的报道。

乌克兰的立场：保障措施应杜绝新战争

总统沃洛迪米尔·泽连斯基在阿布扎比谈判开始前一个月曾表示，乌克兰需要一套全面的安全保障措施，以彻底杜绝俄罗斯再次入侵的可能性。 主要的安全保障方案包括：加入北约、根据北约《第5条》原则获得美国提供的直接安全保障，以及获得欧洲伙伴和自愿联盟的支持。所有这些要素相互关联：

美国提供的保障：美国作为关键的军事和政治伙伴参与其中。华盛顿承诺在俄罗斯再次发动侵略时提供援助，这一点尤为重要。

欧洲军事支持：继续供应武器装备、为国防需求提供资金、交换情报，以及可能部署欧洲军队。

自动反应机制：若发生新一轮袭击，国际伙伴应履行事先商定的军事及其他援助义务。

维持一支强大的乌克兰军队：具备独立遏制侵略的能力，而非仅依赖外部保障。

看来，拥有自己的强大军队，似乎仍是乌克兰唯一相对现实的方案。 至少据西方记者所知，基辅官方正试图从合作伙伴那里获得至少10年的武装部队保障性资金。 这笔资金将用于维持一支80万人的具备作战能力的军队，以抵御俄罗斯未来可能发起的任何进攻。



新的欧洲安全体系与美国的

立场

在阿布扎比的谈判中，乌克兰代表团的逻辑是：首先必须结束战争，之后才着手构建新的欧洲安全体系。 与此同时，基辅方面表示愿意在战斗行动结束前就保障措施进行讨论。因为这些保障措施的内容及实施机制必须作为欧洲安全总体体系的一部分达成一致。

根据两份声明——一份来自美国特使史蒂夫·维特科夫，另一份来自欧盟 ——乌克兰及其欧洲伙伴与美方达成共识，认为解决“战后安全问题”并降低该地区“冲突风险”是“至关重要的”。

与此同时，未来欧洲安全架构这一议题对欧洲领导人而言极为敏感，他们担心唐纳德·特朗普总统可能会大幅削减美国在欧洲大陆的军事支持。

西方观察家指出，俄罗斯目前正认真考虑要求重新审视现有的欧洲安全体系，实质上就是重新划分势力范围。 特别是，俄罗斯代表团中包括外交官谢尔盖·利亚布科夫，早在俄罗斯入侵乌克兰之前，他就曾要求北约军队撤出东欧。 俄罗斯代表团直言不讳地表示，莫斯科在谈判中的主要目标是“为整个欧洲大陆”重新审视安全体系。

作为谈判的主要调解方，华盛顿目前尚未确定最终机制，以防止俄罗斯再次发动侵略。 在阿布扎比谈判开始前几天，美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳讨论了一个框架模型，其中包括：

就安全问题进行持续磋商；

危机沟通渠道；

提高军事活动的透明度；

采取相互措施以降低局势升级的风险；

关于欧洲稳定的长期协议。

此外，美国官员还透露，华盛顿正与莫斯科商讨根据北约第4条和第5条原则向乌克兰提供保障的可能性。 不过，关于美国承诺的最终决定将取决于唐纳德·特朗普和弗拉基米尔·泽连斯基的政治立场。



值得注意的是，在阿布扎比谈判前夕，美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，乌克兰只能获得俄罗斯同意的安全保障。若未经克里姆林宫同意，此类保障将无法生效

“必须认识到，乌克兰在战争结束后必须感到安全。显然，俄罗斯也必须对此表示同意，这样才能奏效。 安全保障对乌克兰能否达成某种协议至关重要。但这必须是俄罗斯也能接受的方案。正因如此，这些谈判才如此重要，”鲁比奥强调道。

美国国务卿指出，俄罗斯未来不侵犯乌克兰的保证是最终结束战争的关键条件。他还推测，针对基辅的安全保障可能会通过一项单独的协议来确立。

专家如何看待对乌克兰

的安全保障

公民社会问题研究中心主任维塔利·库利克认为，围绕乌克兰安全保障方案进行猜测毫无意义——这些方案一直在不断变化、调整和重演。 起初，各方向乌克兰保证愿意为其提供和平保障，随后却又予以否认。欧洲伙伴国的情况尤为明显：他们起初曾保证欧洲武装力量将承担稳定使命， 随后却宣称其军队根本不会驻扎在乌克兰境内，库利克指出这一点，并强调目前尚未出现统一的保障模式或此类保障机制。



“显然， 如果不解决国际秩序问题，就很难解决乌克兰的和平问题——这个国际秩序不仅涉及俄罗斯人、美国人或乌克兰人，还包括中国、欧盟、英国以及全球南方等全球性力量。

只有当这种世界秩序的雏形形成时，乌克兰才能实现持久和平。它目前仍在形成之中。 我们将目睹支撑这一世界秩序的体系发生不止一次的崩溃，而该秩序在世界其他角落至今仍“岌岌可危”。因此，如果没有新的世界秩序，我们就无法实现持久和平。

“我们或许能实现停火，甚至将冲突‘冻结’。我们或许能建立一种停火机制，但遗憾的是，在当前的混乱局势中，尚无法预见那种具备保障机制的持久和平，”维塔利·库利克表示。

从假设角度出发，这位专家探讨了几种战后保障方案，特别是美国通过议会批准的干预保障，将其作为一项具有约束力的国际义务。 此外，若俄罗斯再次发动侵略，欧洲伙伴应提供地面军事力量支持。也就是说，这将是一个非军事化区，并在此部署维稳部队。参与方不仅包括欧洲伙伴，还包括其他全球主要力量。

“这可能包括吸引中国和美国企业参与乌克兰的重建。中、美两国的利益参与将营造一种错觉，即这些国家有兴趣维护和支持和平，并不会允许俄罗斯再次发动侵略。 不过，这终究只是理论上的构想。

例如，在我看来，中国在太平洋地区及全球事务中尚未从世界秩序的重塑中获益之前，并不具备介入此事的政治意愿。 我看不出现阶段俄罗斯为何需要这样做。也就是说，俄罗斯想要施加压力——这与乌克兰无关，而是针对欧洲。

他们需要的不仅仅是重返全球经济，更需要在这个全球经济体系中确立地位和席位。也就是说，这已经不再是制裁的问题，而是涉及新的能源输送管道、市场划分以及是否为俄罗斯商品提供优惠待遇等问题。 也就是说，他们已经开始讨论这些了。

“停火机制可以被视为‘手里的鸟’，通过这一机制，可以串联起欧洲各国、美国和俄罗斯的特定承诺，”库利克认为。

据他介绍，还需制定一份通往全面和平协议的路线图，尽管该协议的达成可能需要时日。这样才能使这些停火协议以及某些机制真正发挥作用，从而让各方建立互信。

“就连奥列什基的情况也显示出各方解读不一、处理方式各异。表面上看，我们似乎成功维持了停火的所有条件。但与此同时，科米舒瓦萨、第聂伯罗及其他城市却接连遭受袭击。 因此，这绝不能仅是一次性的行动。还需要再进行几次这样的行动。随后进入‘粮食停火’，再接着，比如，进入‘丹麦式停火’——这个名称源于‘日期’一词，适用于整个战线。

据我观察，梅拉尼娅·特朗普及其办公室对这些举措持理解态度。在华盛顿的会晤中，他们已就此与乌克兰和俄罗斯双方进行了讨论。 “我希望他们的立场能被听见，并能在阿布扎比举行的谈判中得到体现。但我并不指望在新年到来之前就能达成任何协议，”维塔利·库利克指出。



国际政治学家马克西姆·亚利认为，俄罗斯不愿结束这场战争的立场，阻碍了为乌克兰确定并商定明确的安全保障机制。

“普京对当前局势的发展完全满意。 他坚信自己能够实现既定目标，即：全面占领顿巴斯，或者——这也是克里姆林宫倾注大量精力的——破坏乌克兰国内的社会政治稳定，挑起大规模抗议，从而夺取更多领土。

与此同时，美国并未对俄方施加任何压力。 油价已创下历史新高。因此，这弥补了年初以及去年12月美国对俄罗斯最大石油公司实施制裁后，俄罗斯预算和经济中形成的缺口。 不仅如此，目前俄罗斯石油价格已创下历史新高，因此继续战争的资金绰绰有余。而正如我所指出的，美国方面并未施加任何压力。

乌克兰拒绝接受克里姆林宫提出的要求：将顿巴斯地区移交给俄罗斯，这对乌克兰方面来说是绝对不可接受的。更何况，此类让步也无法保证普京会就此收手。

毕竟，正如克里姆林宫的官方发言人（特别是乌沙科夫）多次指出的那样，乌克兰武装部队自愿撤出乌克兰控制下的顿巴斯地区，仅仅是真正开始谈判的先决条件。

“这一切不过是谈判进程的伪装，旨在继续误导美国总统唐纳德·特朗普及其谈判代表，使他们误以为俄罗斯真的希望实现和平，”马克西姆·亚利总结道。

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